Новые разрушения после атак ВСУ зафиксировали в Белгородской области

Были разрушения и в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. На территории населённого пункта зафиксировано восемь прилётов. Пострадали четыре частных дома и четыре хозпостройки. Также ВСУ выпустили четыре миномётных снаряда по окраине Шебекино, ещё два — по Мурому, три — по хутору Мухин. Без последствий.