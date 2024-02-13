Новые разрушения после атак ВСУ зафиксировали в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрелов Белгородской области. Под огнём 12 февраля были пять районов. Противник нанёс по региону как минимум 50 ударов.
После отражения воздушной атаки системой ПВО на 12 февраля новые повреждения выявили в Разумном. В частном доме посекло кровлю, задело автомобиль.
Также в Белгородском районе по Нехотеевке выпустили два миномётных и восемь артиллерийских снарядов. Населённый пункт атаковали дроном-камикадзе. В Журавлёвке ВСУ с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Устинку атаковали четырьмя дронами-камикадзе. Там же с беспилотника противник сбросил четыре взрывных устройства.
13 прилётов насчитали в Козинке в Грайворонском горокруге. Никто не пострадал. Задело два частных дома — посечены фасады и заборы, выбиты окна.
Были разрушения и в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. На территории населённого пункта зафиксировано восемь прилётов. Пострадали четыре частных дома и четыре хозпостройки. Также ВСУ выпустили четыре миномётных снаряда по окраине Шебекино, ещё два — по Мурому, три — по хутору Мухин. Без последствий.
В Валуйском округе над Новопетровкой сбили три беспилотника — произошли взрывы. В Логачёвке посадили БПЛА противника. В Краснояружском районе под артобстрел попало Вязовое — два прилёта. Пострадавших и разрушений нет.