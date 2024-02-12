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Posted Вчера, 13:26

Published Вчера, 13:26

Modified Вчера, 13:28

Updated Вчера, 13:28

Новая Таволжанка в Белгородской области вновь оказалась под обстрелом

ВСУ атаковали белгородское село: пострадали дома и хозпостройки

12 февраля 2024, 13:26
Фото: Bel.ru

Новая Таволжанка в Белгородской области вновь оказалась под обстрелом

Под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. В результате удара разрушения зафиксировали в трёх домах. Задело ещё четыре хозпостройки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Стало известно о последствиях обстрела Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Однако в приграничном населённом пункте выявили разрушения. Повреждения зафиксированы в трёх частных домовладениях и четырёх хозпостройках. Обход территории продолжается.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ещё одного приграничного села. Днём 12 февраля ВСУ ударили по Козинке в Грайворонском горокруге. Обошлось без пострадавших. Задело два частных дома — выбило окна, посекло фасады и заборы. По состоянию на 16:00 подомовой обход также продолжался.

Накануне Белгородскую область вновь атаковали беспилотником. ПВО сбила летательный аппарат противника над Белгородским районом.

ВСУ обстреляли два жилых дома в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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