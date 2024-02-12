ВСУ атаковали белгородское село: пострадали дома и хозпостройки

Posted Вчера, 13:26
Published Вчера, 13:26
Modified Вчера, 13:28
Updated Вчера, 13:28
ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Стало известно о последствиях обстрела Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Однако в приграничном населённом пункте выявили разрушения. Повреждения зафиксированы в трёх частных домовладениях и четырёх хозпостройках. Обход территории продолжается.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ещё одного приграничного села. Днём 12 февраля ВСУ ударили по Козинке в Грайворонском горокруге. Обошлось без пострадавших. Задело два частных дома — выбило окна, посекло фасады и заборы. По состоянию на 16:00 подомовой обход также продолжался.
Накануне Белгородскую область вновь атаковали беспилотником. ПВО сбила летательный аппарат противника над Белгородским районом.