ВСУ атаковали белгородское село: пострадали дома и хозпостройки

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ещё одного приграничного села. Днём 12 февраля ВСУ ударили по Козинке в Грайворонском горокруге. Обошлось без пострадавших. Задело два частных дома — выбило окна, посекло фасады и заборы. По состоянию на 16:00 подомовой обход также продолжался.