Белгородскую область вновь атаковали беспилотником, сработала система ПВО

Posted Вчера, 19:20
Published Вчера, 19:20
Modified Вчера, 19:22
Updated Вчера, 19:22
Поздним вечером 11 февраля над Белгородским районом сработала система ПВО. Беспилотник самолётного типа сбили в районе посёлка Майский.
Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей и без разрушений.
ВСУ атаковали Белгородский район и накануне. Так, 10 февраля по приграничной Журавлёвке ударили тремя дронами-камикадзе, по селу вдобавок выпустили 11 артиллерийских снарядов. Обошлось без разрушений.
Помимо этого, под ударом накануне были Волоконовский и Краснояружский районы, а также Грайворонский горокруг. При обстреле последнего пострадали трое рабочих, они в больнице.
Добавим, что вечером 11 февраля ракетную опасность впервые объявили в Ровеньках.