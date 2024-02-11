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Posted Вчера, 19:20

Published Вчера, 19:20

Modified Вчера, 19:22

Updated Вчера, 19:22

Беспилотник

Белгородскую область вновь атаковали беспилотником, сработала система ПВО

11 февраля 2024, 19:20
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Беспилотник сбили в Белгородском районе

Беспилотник самолётного типа сбили в районе Майского. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Поздним вечером 11 февраля над Белгородским районом сработала система ПВО. Беспилотник самолётного типа сбили в районе посёлка Майский.

Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей и без разрушений.

ВСУ атаковали Белгородский район и накануне. Так, 10 февраля по приграничной Журавлёвке ударили тремя дронами-камикадзе, по селу вдобавок выпустили 11 артиллерийских снарядов. Обошлось без разрушений.

Помимо этого, под ударом накануне были Волоконовский и Краснояружский районы, а также Грайворонский горокруг. При обстреле последнего пострадали трое рабочих, они в больнице.

Добавим, что вечером 11 февраля ракетную опасность впервые объявили в Ровеньках.

Ракетную опасность впервые объявили в одном из районов Белгородской области
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