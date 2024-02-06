ВСУ запустили два беспилотника по белгородскому селу: есть повреждения

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Со стороны Украины в чернянское село Волоконовка прилетело два беспилотника. Один из них упал и в результате детонации был повреждён инфраструктурный объект. Второй уничтожили в воздухе.
Глава региона сообщил, что пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.
Напомним, накануне Чернянский район впервые попал в сводку обстрелов за сутки. По селу Волоконовка так же выпустили три БПЛА, один из них взорвался и повредил инфраструктурный объект, а после падения двух других повреждений не было.
Также рано утром БПЛА атаковал город Губкин — различные повреждения получили восемь частных домов, обошлось без пострадавших. А днём со стороны Украины снова обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа — там разрушения получили три частных дома.