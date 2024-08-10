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Инфраструктурный объект

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Август
Инфраструктурный и коммерческий объекты попали под атаки БПЛА в Белгородской области
10 августа, 13:15
Апрель
ВСУ снова атаковали Белгородскую область дроном-камикадзе
28 апреля, 10:20
Дрон-камикадзе атаковал белгородское село, повреждён инфраструктурный объект
9 апреля, 14:32
Март
ВСУ атаковали инфраструктурный объект под Белгородом, произошёл пожар
28 марта, 14:09
Инфраструктурный объект и с/х предприятие повреждены из-за новой атаки ВСУ
22 марта, 14:25
Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект под Белгородом
13 марта, 15:53
ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект после взрыва
5 марта, 07:07
Февраль
Дроны-камикадзе вывели из строя инфраструктурный объект в Белгородской области
26 февраля, 12:38
Налёт беспилотников: ВСУ порядка 40 раз атаковали Белгородскую область
25 февраля, 08:18
ВСУ запустили два беспилотника по белгородскому селу: есть повреждения
6 февраля, 16:15

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