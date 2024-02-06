Ещё один район Белгородской области впервые попал в сводку обстрелов

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
ВСУ за прошедшие сутки атаковали шесть районов Белгородской области. Один из муниципалитетов попал в сводку обстрелов впервые. Есть разрушения.
Впервые в сводку обстрелов попал Чернянский район. Атаке беспилотника подверглось село Волоконовка. Из-за падения и детонации одного из БПЛА повреждён инфраструктурный объект. После падения ещё двух беспилотников повреждений не зафиксировано. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговка в Валуйском горокруге. Там было зафиксировано пять прилётов. В частном доме выбило окна. Помимо этого, семь артиллерийских снарядов было выпущено по посёлку Уразово. В результате обстрелов в горокруге никто не пострадал.
Три прилёта за минувшие сутки насчитали в хуторе Мухин в Шебекинском горокруге. Прямое попадание пришлось на летнюю кухню частного дома. Постройка загорелась. Возгорание потушили оперативные службы. Ещё пятью миномётными снарядами ударили по хутору Марьино, четырьмя — по хутору Панков. Последствий не зафиксировали. В горокруге во время обстрелов никто не пострадал.
Под атаку ВСУ попал и Белгородский район. Один артиллерийский снаряд ВСУ выпустили по селу Журавлёвка. Помимо этого, в селе Красный Хутор посадили и уничтожили дрон-камикадзе. Пострадавших и разрушений в районе не зафиксировали.
Три прилёта из миномёта пришлось по селу Теребрено в Краснояружском районе. Ещё пять миномётных снарядов прилетело на окраину посёлка Прилесье. Разрушений в населённых пунктах удалось избежать. Также во время обстрелов никто из мирных жителей не пострадал.
Ранее мы уже сообщали, что ранним утром 6 февраля беспилотник ВСУ атаковал Губкин. Пострадавших нет. Однако число повреждённых домов увеличилось до восьми. В постройках выбило окна, посекло кровлю, фасады и заборы.