Ещё один район Белгородской области впервые попал в сводку обстрелов

Из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговка в Валуйском горокруге. Там было зафиксировано пять прилётов. В частном доме выбило окна. Помимо этого, семь артиллерийских снарядов было выпущено по посёлку Уразово. В результате обстрелов в горокруге никто не пострадал.