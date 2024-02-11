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Posted Вчера, 08:19

Published Вчера, 08:19

Modified Вчера, 08:21

Updated Вчера, 08:21

За прошедшие сутки ВСУ не менее 20 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ ударили по белгородскому хутору 120-мм снарядом. Есть пострадавшие

11 февраля 2024, 08:19
Фото: 1MI

За прошедшие сутки ВСУ не менее 20 раз атаковали Белгородскую область

За минувшие сутки под огнём ВСУ оказались четыре муниципалитета Белгородской области. Населённые пункты обстреляли не менее 20 раз. Есть разрушения и трое пострадавших. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вчера, 10 февраля, ВСУ атаковали хутор Понуры Грайворонского округа — в населённом пункте установили прилёт одного 120-мм снаряда. В результате прилёта осколочные ранения различных частей тела получили трое рабочих. Их госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода. Повреждения также получил экскаватор.

Система ПВО уничтожила несколько воздушных целей в Белгородском районе. В результате падения осколков повреждения зафиксировали в одном частном доме в посёлке Разумное: разрушения получила кровля.

Под огнём также оказалась Журавлёвка: там установили прилёт 11 артиллерийских снарядов. Кроме этого, противник атаковал населённый пункт с помощью трёх дронов-камикадзе. Обошлось без последствий.

Село Тишанка и хутор Старый Волоконовского района атаковали по одному дрону-камикадзе. По окраине хутора Архипов Краснояружского района было выпущено три артиллерийских снаряда. Во всех трёх населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.

Отметим, что Следком России установит личности виновных в обстреле хутора Понуры Грайворонского округа.

Следком установит личности виновных в ударе по белгородскому хутору
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