Posted Вчера, 08:19
Published Вчера, 08:19
Modified Вчера, 08:21
Updated Вчера, 08:21
Вчера, 10 февраля, ВСУ атаковали хутор Понуры Грайворонского округа — в населённом пункте установили прилёт одного 120-мм снаряда. В результате прилёта осколочные ранения различных частей тела получили трое рабочих. Их госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода. Повреждения также получил экскаватор.
Система ПВО уничтожила несколько воздушных целей в Белгородском районе. В результате падения осколков повреждения зафиксировали в одном частном доме в посёлке Разумное: разрушения получила кровля.
Под огнём также оказалась Журавлёвка: там установили прилёт 11 артиллерийских снарядов. Кроме этого, противник атаковал населённый пункт с помощью трёх дронов-камикадзе. Обошлось без последствий.
Село Тишанка и хутор Старый Волоконовского района атаковали по одному дрону-камикадзе. По окраине хутора Архипов Краснояружского района было выпущено три артиллерийских снаряда. Во всех трёх населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.
Отметим, что Следком России установит личности виновных в обстреле хутора Понуры Грайворонского округа.