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Posted 9 февраля, 17:49

Published 9 февраля, 17:49

Modified 9 февраля, 17:51

Updated 9 февраля, 17:51

собака умерла от ранений во время обстрела

Гладков рассказал историю собаки, раненной при обстреле Белгородской области

9 февраля 2024, 17:49
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
собака умерла от ранений во время обстрела
Ветеринары сделали всё, что смогли, но спасти животное не удалось.
Сюжет
Обстрел

В вечерней рубрике «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова спросили о судьбе собаки, которая попала на фотографии с места обстрела в посёлке Ржевка Шебекинского горокруга. Глава региона рассказал, что при нём животное забрали и увезли к ветеринарам.

«Тяжёлая ситуация. Когда я приехал и увидел собаку — она была очень сильно раненая. При мне её погрузили, отвезли к ветеринару. У неё были очень серьёзные повреждения. Ветеринары сделали всё, что было возможно, но спасти её не смогли».
Вячеслав Гладков

Собака получила тяжёлые ранения при обстреле Ржевки в Шебекинском городском округе 8 февраля. Кроме ранений лап, которые было видно на фотографии, у пса были и другие травмы. От полученных ранений животное умерло на операционном столе, сообщил ранее глава округа Владимир Жданов.

Житель Ржевки взял в руки неразорвавшийся боеприпас и получил тяжёлые травмы — ему оторвало ноги и руки. Он находится в тяжёлом состоянии. Всего при этом обстреле ВСУ были ранены пять человек.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Ветеринары#Собака#Боеприпас#Белгород#Шебекинский городской округ#Вячеслав Гладков#Обстрел#Владимир Жданов#ВСУ#Ржевка#СВО
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