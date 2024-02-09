Гладков рассказал историю собаки, раненной при обстреле Белгородской области

Posted 9 февраля, 17:49
Published 9 февраля, 17:49
Modified 9 февраля, 17:51
Updated 9 февраля, 17:51
В вечерней рубрике «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова спросили о судьбе собаки, которая попала на фотографии с места обстрела в посёлке Ржевка Шебекинского горокруга. Глава региона рассказал, что при нём животное забрали и увезли к ветеринарам.
«Тяжёлая ситуация. Когда я приехал и увидел собаку — она была очень сильно раненая. При мне её погрузили, отвезли к ветеринару. У неё были очень серьёзные повреждения. Ветеринары сделали всё, что было возможно, но спасти её не смогли».
Вячеслав Гладков
Собака получила тяжёлые ранения при обстреле Ржевки в Шебекинском городском округе 8 февраля. Кроме ранений лап, которые было видно на фотографии, у пса были и другие травмы. От полученных ранений животное умерло на операционном столе, сообщил ранее глава округа Владимир Жданов.
Житель Ржевки взял в руки неразорвавшийся боеприпас и получил тяжёлые травмы — ему оторвало ноги и руки. Он находится в тяжёлом состоянии. Всего при этом обстреле ВСУ были ранены пять человек.