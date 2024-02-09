Гладков рассказал историю собаки, раненной при обстреле Белгородской области

Собака получила тяжёлые ранения при обстреле Ржевки в Шебекинском городском округе 8 февраля. Кроме ранений лап, которые было видно на фотографии, у пса были и другие травмы. От полученных ранений животное умерло на операционном столе, сообщил ранее глава округа Владимир Жданов.