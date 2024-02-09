Белгородцам сообщили печальные новости о раненной при обстреле собаке

Posted 9 февраля, 09:38
Published 9 февраля, 09:38
Modified 9 февраля, 09:40
Updated 9 февраля, 09:40
При вчерашнем обстреле Ржевки Шебекинского городского округа пострадали не только люди, но и собака. Фотографию раненного при обстреле пса публиковал у себя на странице в социальных сетях глава региона Вячеслав Гладков.
Увидевшие кадры белгородцы попросили показать питомца ветеринару. «Собачку надо бы показать ветеринару, все лапы в крови», — написала одна неравнодушная белгородка.
На обращение отреагировал глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он сообщил, что после обстрела пса отвезли в ветеринарную клинику, чтобы показать врачам. Помимо ранения лап, у питомца зафиксированы и другие травмы.
Собаку отвезли к ветеринару — у неё были серьёзные травмы, помимо ранения лап. Сделали всё возможное, чтобы её спасти, но, к несчастью, от полученных ранений она скончалась на операционном столе.
Владимир Жданов