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Posted 9 февраля, 09:38

Published 9 февраля, 09:38

Modified 9 февраля, 09:40

Updated 9 февраля, 09:40

Раненная при обстреле собака

Белгородцам сообщили печальные новости о раненной при обстреле собаке

9 февраля 2024, 09:38
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Раненная при обстреле собака

Жданов рассказал о собаке, раненной при обстреле белгородского приграничья

Собака пострадала при обстреле Ржевки Шебекинского округа. Помимо ранения лап, сообщают очевидцы, у пса был повреждён позвоночник. Глава муниципалитета сообщил, что животное скончалось на операционном столе.
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Обстрел

При вчерашнем обстреле Ржевки Шебекинского городского округа пострадали не только люди, но и собака. Фотографию раненного при обстреле пса публиковал у себя на странице в социальных сетях глава региона Вячеслав Гладков.

Увидевшие кадры белгородцы попросили показать питомца ветеринару. «Собачку надо бы показать ветеринару, все лапы в крови», — написала одна неравнодушная белгородка.

На обращение отреагировал глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он сообщил, что после обстрела пса отвезли в ветеринарную клинику, чтобы показать врачам. Помимо ранения лап, у питомца зафиксированы и другие травмы.

Собаку отвезли к ветеринару — у неё были серьёзные травмы, помимо ранения лап. Сделали всё возможное, чтобы её спасти, но, к несчастью, от полученных ранений она скончалась на операционном столе.
Владимир Жданов
Гладков о последствиях обстрела: «Трагедии в Ржевке можно было бы избежать»
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