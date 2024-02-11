Следком установит личности виновных в ударе по белгородскому хутору

Posted Вчера, 07:45
Published Вчера, 07:45
Modified Вчера, 07:47
Updated Вчера, 07:47
Следком России установит круг лиц, виновных в обстреле хутора Понуры Грайворонского городского округе, в результате которого пострадали трое мирных жителей.
Населённый пункт попал под обстрел ВСУ вчера, 10 февраля. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, у пострадавших мужчин зафиксировали осколочные ранения различных частей тела. Их госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода.
Кроме этого, во время обстрела под ударом оказался экскаватор.
Подобное расследование назначалось в начале января. Тогда в результате ночной ракетной атаки ВСУ 4 января в Белгородской области ранены двое мирных жителей: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.
Напомним, что 24 января в Корочанском районе разбился самолёт с 65 военнопленными ВСУ, с членами экипажа и сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли. Следком установил, что самолёт сбили ВСУ из комплекса Patriot производства США, они использовали ракету MIM-104A.