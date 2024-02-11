Следком установит личности виновных в ударе по белгородскому хутору

Напомним, что 24 января в Корочанском районе разбился самолёт с 65 военнопленными ВСУ, с членами экипажа и сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли. Следком установил, что самолёт сбили ВСУ из комплекса Patriot производства США, они использовали ракету MIM-104A.