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Posted Вчера, 07:45

Published Вчера, 07:45

Modified Вчера, 07:47

Updated Вчера, 07:47

Следком России расследует преступление ВФУ на территории Белгородской области

Следком установит личности виновных в ударе по белгородскому хутору

11 февраля 2024, 07:45
Фото: 1MI

Следком России расследует преступление ВФУ на территории Белгородской области

В результате удара по хутору в Грайворонском округе ранения получили трое рабочих. Их госпитализировали в горбольницу №2. Следователи установят личности виновных, сообщили на официальном Telegram-канале Следкома РФ.
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Следком

Следком России установит круг лиц, виновных в обстреле хутора Понуры Грайворонского городского округе, в результате которого пострадали трое мирных жителей.

Населённый пункт попал под обстрел ВСУ вчера, 10 февраля. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, у пострадавших мужчин зафиксировали осколочные ранения различных частей тела. Их госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода.

Кроме этого, во время обстрела под ударом оказался экскаватор.

Подобное расследование назначалось в начале января. Тогда в результате ночной ракетной атаки ВСУ 4 января в Белгородской области ранены двое мирных жителей: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.

Напомним, что 24 января в Корочанском районе разбился самолёт с 65 военнопленными ВСУ, с членами экипажа и сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли. Следком установил, что самолёт сбили ВСУ из комплекса Patriot производства США, они использовали ракету MIM-104A.

Трое рабочих получили осколочные ранения в результате обстрела Грайворонского округа
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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Следком#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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