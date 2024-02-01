Названо вооружение, из которого ВСУ сбили военный самолёт Ил-76 под Белгородом

Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет. Надписи и маркировки на них были на английском языке.