Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
СК РФ сообщил, из какого оружия сбили военный самолёт Ил-76 в Белгородской области. Следствие установило, что ВСУ использовали зенитную управляемую ракету MIM-104A комплекса Patriot производства США. Ранее об этом же заявил президент Владимир Путин.
Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет. Надписи и маркировки на них были на английском языке.
По результатам проведённых экспертиз выяснилось, что на фрагментах ракет имеются следы гексогена с примесями до 10% октогена. Это характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.
О том, что использовалось западное вооружение, сообщалось и ранее. Однако какое именно, не уточнялось.