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Published Сегодня, 10:19

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Место крушения самолёта Ил-76

Названо вооружение, из которого ВСУ сбили военный самолёт Ил-76 под Белгородом

1 февраля 2024, 10:19
Фото: скриншот из видео СКР
Место крушения самолёта Ил-76

СК РФ: установлен тип вооружения, которым сбили Ил-76 в Белгородской области

СКР опубликовал видео с места крушения Ил-76 и сообщил о том, из какого вооружения ВСУ сбили воздушное судно. Накануне президент Владимир Путин заявил, что по самолёту ударили американской системой Patriot. Эту же информацию предоставил центральный аппарат СК.

СК РФ сообщил, из какого оружия сбили военный самолёт Ил-76 в Белгородской области. Следствие установило, что ВСУ использовали зенитную управляемую ракету MIM-104A комплекса Patriot производства США. Ранее об этом же заявил президент Владимир Путин.

Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет. Надписи и маркировки на них были на английском языке.

По результатам проведённых экспертиз выяснилось, что на фрагментах ракет имеются следы гексогена с примесями до 10% октогена. Это характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

О том, что использовалось западное вооружение, сообщалось и ранее. Однако какое именно, не уточнялось.

Место крушения самолёта Ил-76
Видео: видео СКР
Путин сделал заявление о сбитом под Белгородом Ил-76 и о демилитаризованной зоне
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