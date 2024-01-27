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СК РФ опубликовал кадры посадки украинских военнопленных на борт Ил-76

СК РФ опубликовал кадры посадки украинских военнопленных на борт Ил-76

27 января 2024, 08:29
Фото: Telegram-канал СК РФ
Военных привезли автоколонной. Кадры в Telegram-канале опубликовал СК РФ. Позже военно-транспортный самолёт вместе с людьми сбили ВСУ в Белгородской области.

В своём Telegram-канале Следственный комитет России разместил кадры посадки украинских военнопленных на борт военного-транспортного самолёта Ил-76 ВКС РФ. Позже его сбили Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Белгородской области.

На кадрах видно, как украинских военных, которые подлежали обмену, привезли автоколонной из шести машин прямо к борту самолёта. Из автотранспорта они поднялись на борт.

Видео: Telegram-канал СК РФ

Напомним, происшествие прокомментировал Владимир Путин. По его словам, ВСУ знали, что в самолёте были военнопленные. Но президент не знает, был ли удар нанесён специально или это было сделано по ошибке или по недомыслию.

Путин поручил ответственным максимально быстро обнародовать все детали случившегося.

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