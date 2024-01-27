СК РФ опубликовал кадры посадки украинских военнопленных на борт Ил-76

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В своём Telegram-канале Следственный комитет России разместил кадры посадки украинских военнопленных на борт военного-транспортного самолёта Ил-76 ВКС РФ. Позже его сбили Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Белгородской области.
На кадрах видно, как украинских военных, которые подлежали обмену, привезли автоколонной из шести машин прямо к борту самолёта. Из автотранспорта они поднялись на борт.
Напомним, происшествие прокомментировал Владимир Путин. По его словам, ВСУ знали, что в самолёте были военнопленные. Но президент не знает, был ли удар нанесён специально или это было сделано по ошибке или по недомыслию.
Путин поручил ответственным максимально быстро обнародовать все детали случившегося.