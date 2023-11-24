Пока не просили отказаться: как дела с абортами в белгородских частных клиниках?

Бел.Ру запросили у регионального минздрава статистику рождаемости и абортов за последние три года. И здесь получилась такая картина: рождаемость с каждым годом снижается, но и количество абортов тоже. Если в 2021 году в Белгородской области родилось более 12,2 тысячи детей, то в 2022 — 10,8 тысячи, а за девять месяцев текущего года — 8380 новорождённых. При этом два года назад было чуть более 2,4 тысячи абортов, в прошлом году 2,3 тысячи, а за девять месяцев 2023-го — всего 1634, то есть, при таких темпах наберётся слегка за 2 тысячи.