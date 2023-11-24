Пока не просили отказаться: как дела с абортами в белгородских частных клиниках?

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В соседнем с Белгородской областью регионе частные клиники начали отказываться делать аборты. Речь идёт о Курской области, которая стала вторым субъектом России после Крыма, где коммерческие организации перестали делать аборты. И это не бунт и не провокация, просто клиники отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности.
Событие стало знаковым. По словам заместителя губернатора Андрея Белостоцкого, теперь 92% беременных, которые захотят сделать аборт, будут приходить в госучреждения, где, в отличие от частных, с ними «активно ведут работу» — узнают причины прерывания беременности и дают время на «подумать».
В отсутствии этого самого времени на раздумья и обвиняют частные клиники, которые пренебрегают «неделей тишины», а также не ведут статистику по абортам. В связи с этим депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал, что скоро на рассмотрение могут внести законопроект об исключении искусственного прерывания беременности из числа услуг, предоставляемых частными медклиниками. Сейчас вопрос обсуждают.
Отправной же точкой стал Крым, где руководителям коммерческих клиник предложили отказаться делать аборты и таким образом «внести вклад в улучшение демографии». По словам главы крымского минздрава, клиники отреагировали положительно и сейчас на полуострове аборт можно сделать только в госорганизациях.
Запрет на аборты в частных клиниках планируют ввести власти как минимум десяти субъектов РФ. Среди них республики Мордовия и Татарстан, а также Пензенская и Калининградская области.
Также недавно за запрет абортов выступил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Он считает, что прерывания беременности вредят популяции в России и «население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки», если научиться отговаривать женщин от абортов. По его мнению, отличный пример подают африканские страны, где прерывания беременности полностью запрещены.
В Белгородской области хотя пока и не слышно о запрете абортов в частных клиниках, с прерываниями беременности в государственных медучреждениях борются по-всякому. Так, в женских консультациях работают кабинеты социально-правой и психологической помощи. С женщинами, которые хотят сделать аборт, работает психолог, который в том числе рассказывает о государственной и региональной поддержке.
Для женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации и им негде жить, предоставляют места временного пребывания в центрах поддержки, а также в приютах от общественных и религиозных объединений. Нетрудно догадаться, что там не только помогают желающим сделать прерывание беременности, но и проводят с ними работу, чтобы предотвратить аборт и отказ от новорождённого.
С кем работают в таких организациях? Согласно региональной программе по повышению рождаемости, чаще всего на аборт идут замужние белгородки от 25 до 35 лет, которые работают, ранее делали аборты или рожали. Основными причинами называют нехватку денег, отсутствие жилья и незапланированную беременность. Тем не менее, зачастую прерывание делают женщины, у которых удовлетворительные жилищные условия.
Один из белгородцев также нашёл свой метод «борьбы с абортами». В минздраве «Открытому Белгороду» рассказали, что житель региона ежегодно обращается к главам районов и округов региона с просьбой запретить аборты и в частных, и в государственных медклиниках. Такой вот борец за демографию. Но только один.
Бел.Ру запросили у регионального минздрава статистику рождаемости и абортов за последние три года. И здесь получилась такая картина: рождаемость с каждым годом снижается, но и количество абортов тоже. Если в 2021 году в Белгородской области родилось более 12,2 тысячи детей, то в 2022 — 10,8 тысячи, а за девять месяцев текущего года — 8380 новорождённых. При этом два года назад было чуть более 2,4 тысячи абортов, в прошлом году 2,3 тысячи, а за девять месяцев 2023-го — всего 1634, то есть, при таких темпах наберётся слегка за 2 тысячи.
В минздраве на вопрос о том, рассматривают ли возможность предложить частным клиникам отказываться от услуг по прерыванию беременности ответили уклончиво — решение о ведении любой разрешённой деятельности принимает сам учредитель или руководитель организации. А всё-таки предлагали или нет — непонятно.
Журналистка Бел.Ру обратилась в клиники Белгорода, в которых оказывают услуги по прерыванию беременности, с целью выяснить, планируют ли они отказываться от этой деятельности и поступали ли им предложения «во имя демографии» перестать делать аборты белгородкам. Так, в медицинском центре «Женское здоровье» мы смогли пообщаться с заместителем директора, которая пояснила, что от таких услуг они не отказываются, но отметила, что женщины часто сами во время приёма передумывают делать аборт:
«Особенно, если это первая беременность. В целом, прежде чем отправить беременную на аборт, с ней проводят консультацию, общаются специалисты, в том числе психолог. Чаще всего делаем аборты по медицинским показаниям, если это замерший плод. А так, в основном, женщины сами отказываются».
Что касается предложения со стороны местных властей, то этой организации они не поступали.
В «Клинике Фомина» на наш запрос ответили, что вовсе делают аборты только по медицинским показаниям, таким, как замершая беременность. При этом с беременными так же, как и в предыдущем учреждении, специалисты — акушеры-гинекологи и психологи — беседуют «о здоровье женщины, счастье материнства и о последствиях аборта» и рассказывают «о социальных мерах, поддерживающих материнство и детство». И точно так же со стороны властей им не поступало предложений отказаться от абортов.
Похожий ответ мы получили и от «Клиники доктора Маханова». По поводу того, планируют ли отказываться от аборта, точный ответ не дали, сославшись на коммерческую тайну, но и предложения от органов власти им не поступали. В этом учреждении проводят только медикаментозный аборт, перед которым на основании требования Минздрава РФ проводят мотивационное анкетирование беременных женщин, которое «направлено на формирование правильного репродуктивного выбора».
Получается, что с белгородками, желающими сделать аборт, психологическую работу проводят не только в государственных учреждениях, но и в частных клиниках. Тогда есть ли смысл запрещать прерывания в таких организациях?
Запретят ли полностью аборты со временем или нет — нельзя сказать. Но тенденция к этому всё чаще мелькает в новостях. Чем это может грозить — недавно рассказала нашим коллегам из Тюмени специалист-гинеколог. По мнению врача, аборты не влияют на демографию, но если их запретить — ситуация станет только хуже. Специалист обращает внимание, что запрет абортов — не равно отказ женщин от прерывания беременности. Если частные и государственные клиники перестанут предоставлять такие услуги, то россиянки прибегнут к кустарным методам:
«Чаще всего беременность прерывают взрослые женщины, у которых уже есть дети. Обычно они просто понимают, что финансово не потянут ещё одного ребёнка. Если им не окажет помощь квалифицированный врач, то они пойдут к бабке-целительнице с проволочной вешалкой или будут непонятные таблетки на чёрном рынке покупать».
Елена Верещагина, тюменский акушер-гинеколог
Также врач обратила внимание на то, что беременность, которую хочет прервать женщина, не всегда от добровольного полового акта:
«Аборты порой делают и жертвы изнасилований, которые не хотят воспитывать дитя от преступника. Бывают и случаи репродуктивного насилия, когда мужчина против воли женщины оплодотворяет её».
В таком случае легально или нет, но женщина, которая хочет сделать аборт, всё равно пойдёт на этот шаг. Только в том случае, если аборты всё-таки запретят, это может иметь пагубные последствия для её здоровья.
Судя по всему, белгородские частные клиники пока не собираются отказываться от услуг по прерыванию беременности. Создаётся ощущение, что они живут с местными властями и минздравом в симбиозе — их не просят запрещать аборты, а они тоже отговаривают женщин от процедуры. Ну или, по крайней мере, формально соблюдают эти требования.