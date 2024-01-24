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Published Сегодня, 11:09

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Место крушения

«Все на борту погибли»: Гладков прокомментировал крушение самолёта под Белгородом

24 января 2024, 11:09
Фото: соцсети
Место крушения

Гладков прокомментировал крушение военного самолёта под Белгородом

Глава региона написал в своём Telegram-канале о случившейся в Корочанском районе катастрофе. Он подтвердил информацию о том, что все находившиеся на борту люди погибли. Ил-76 с украинскими пленными направлялся в регион для обмена.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал крушение самолёта Ил-76 в Корочанском районе. Он подтвердил информацию о том, что самолёт упал в поле недалеко от населённого пункта. Все находившиеся на борту люди погибли.

В настоящий момент место крушения оцеплено, там продолжают работать оперативные службы. Проводятся следственные мероприятия, специальная комиссия устанавливает причины катастрофы.

Отметим, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для последующего обмена. Также внутри упавшего самолёта находились шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все известные подробности происшествия — в материале Бел.Ру.

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