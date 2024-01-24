«Все на борту погибли»: Гладков прокомментировал крушение самолёта под Белгородом

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал крушение самолёта Ил-76 в Корочанском районе. Он подтвердил информацию о том, что самолёт упал в поле недалеко от населённого пункта. Все находившиеся на борту люди погибли.
В настоящий момент место крушения оцеплено, там продолжают работать оперативные службы. Проводятся следственные мероприятия, специальная комиссия устанавливает причины катастрофы.
Отметим, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для последующего обмена. Также внутри упавшего самолёта находились шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все известные подробности происшествия — в материале Бел.Ру.