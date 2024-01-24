«Все на борту погибли»: Гладков прокомментировал крушение самолёта под Белгородом

Гладков прокомментировал крушение военного самолёта под Белгородом

Глава региона написал в своём Telegram-канале о случившейся в Корочанском районе катастрофе. Он подтвердил информацию о том, что все находившиеся на борту люди погибли. Ил-76 с украинскими пленными направлялся в регион для обмена.