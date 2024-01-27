Украинские военнопленные

СК РФ опубликовал кадры посадки украинских военнопленных на борт Ил-76

Военных привезли автоколонной. Кадры в Telegram-канале опубликовал СК РФ. Позже военно-транспортный самолёт вместе с людьми сбили ВСУ в Белгородской области.