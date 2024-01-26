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Владимир Путин прокомментировал крушение военного самолёта в Белгородской области

Владимир Путин прокомментировал крушение военного самолёта в Белгородской области

26 января 2024, 18:57
Фото: соцсети
Президент России отметил, что Киев знал, что российский Ил-76 везёт украинских военнопленных к месту обмена, сообщает ТАСС.

Владимир Путин впервые прокомментировал крушение военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. По словам президента, украинская сторона знала, что Ил-76 везёт 65 военнопленных к месту обмена.

Зная об этом, [ВСУ] нанесли удар по этому самолёту. Я не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали.
Цитирует ТАСС Владимира Путина

Президент поручил Следкому максимально обнародовать все детали катастрофы с Ил-76. Также Владимир Путин выразил соболезнования семьям членов экипажа самолёта. Президент сообщил, что лётчики в последнюю секунду сообщили об ударе по самолёту.

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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Самолёт#Белгород#Алина Харина#Падение самолёта под Белгородом
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