Владимир Путин прокомментировал крушение военного самолёта в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Владимир Путин впервые прокомментировал крушение военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. По словам президента, украинская сторона знала, что Ил-76 везёт 65 военнопленных к месту обмена.
Зная об этом, [ВСУ] нанесли удар по этому самолёту. Я не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали.
Цитирует ТАСС Владимира Путина
Президент поручил Следкому максимально обнародовать все детали катастрофы с Ил-76. Также Владимир Путин выразил соболезнования семьям членов экипажа самолёта. Президент сообщил, что лётчики в последнюю секунду сообщили об ударе по самолёту.