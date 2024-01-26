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место крушения

Установлена точка, из которой били по военному самолёту Ил-76 в Белгородской области

26 января 2024, 14:42
Фото: соцсети
место крушения

На месте падения военного самолёта под Белгородом находят документы погибших

Следователи и криминалисты проводят осмотр места крушения военного самолёта Ил-76 в Корочанском районе, сообщает СК России. Ранее по факту происшествия возбудили уголовное дело. Найденные документы уже приобщили к материалам.

После падения Ил-76 под Белгородом было возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Следователи и криминалисты продолжают осматривать место крушения самолёта.

Обнаруженные фрагменты тел погибших изымают и систематизируют для последующего назначения генетической экспертизы. На отдельных частях тел погибших, сообщают следователи, имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах многих представителей украинских вооружённых формирований.

На месте трагедии обнаружили документы погибших украинских военнослужащих, подтверждающие их личности, а также сопроводительные документы ФСИН России. Следователи приобщили их к материалам дела.

Помимо этого, установлена точка размещения зентино-ракетного вооружения, которая поразила самолёт. Установка располагалась в районе села Липцы Харьковской области.

Напомним, что чёрные ящики сбитого военного самолёта доставили в лабораторию. Как сообщается, данные пригодны для расшифровки.

Чёрные ящики рухнувшего под Белгородом Ил-76 доставили в лабораторию
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