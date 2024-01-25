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Дмитрий Песков

«О поручениях президента говорить рано»: Песков — о крушении самолёта под Белгородом

25 января 2024, 08:32
Фото: 1MI
Дмитрий Песков

Песков прокомментировал крушение самолёта в Белгородской области

Дмитрий Песков рассказал о перспективах обмена пленными, о посмертном награждении погибшего экипажа самолёта и о заявлении президента Украины Зеленского о проведении расследования. Подробности публикует «Коммерсант».

Случившееся 24 января в Корочанском районе крушение самолёта прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что о каких-либо поручениях Владимира Путина касательно произошедшего говорить пока рано. Что касается посмертного награждения членов экипажа самолёта Ил-76, сначала должно завершиться расследование катастрофы, добавил Песков.

Представитель Кремля считает чудовищным актом то, что «украинцы убили своих граждан». Как произошедшее повлияет на перспективы продолжения обмена пленными, пока никто сказать точно не может.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что необходимо провести международное расследование по факту крушения. «Если он имеет в виду расследование преступлений Киева, оно однозначно нужно», — ответил Песков.

Крушение военного самолёта под Белгородом: хронология событий
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