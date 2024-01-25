«О поручениях президента говорить рано»: Песков — о крушении самолёта под Белгородом

Случившееся 24 января в Корочанском районе крушение самолёта прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что о каких-либо поручениях Владимира Путина касательно произошедшего говорить пока рано. Что касается посмертного награждения членов экипажа самолёта Ил-76, сначала должно завершиться расследование катастрофы, добавил Песков.