«Они герои»: названы имена погибших под Белгородом членов экипажа военного самолёта

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Вчера, 24 января, в Корочанском районе разбился самолёт Ил-76, перевозивший 65 пленных военнослужащих ВСУ. Помимо военнопленных и сопровождавших, погибли шестеро членов экипажа.
Командиром самолёта был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
Известны имена и остальных членов экипажа. Это помощник командира корабля Вадим Чмирев, штурман Алексей Высокин, бортинженер Андрей Пилуев, борттехник Сергей Житенев и бортрадист Игорь Саблинский. Все они служили в в оренбургском военно-транспортном полку.
Многие белгородцы отметили, что пилоты — герои, поскольку сумели увести самолёт от населённого пункта в поле, чтобы при крушении не пострадал никто из мирных жителей. В Госдуме предложили наградить членов экипажа посмертно.