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Место крушения

«Они герои»: названы имена погибших под Белгородом членов экипажа военного самолёта

25 января 2024, 07:27
Фото: соцсети
Место крушения

При крушении самолёта под Белгородом погибли служившие в Оренбурге лётчики

В Ил-76 находились служившие в оренбургском военно-транспортном полку лётчики. Их имена назвали в пресс-службе местного правительства. Во главе экипажа был Станислав Беззубкин — уроженец Тамбова, сообщил губернатор региона Максим Егоров.

Вчера, 24 января, в Корочанском районе разбился самолёт Ил-76, перевозивший 65 пленных военнослужащих ВСУ. Помимо военнопленных и сопровождавших, погибли шестеро членов экипажа.

Командиром самолёта был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

Известны имена и остальных членов экипажа. Это помощник командира корабля Вадим Чмирев, штурман Алексей Высокин, бортинженер Андрей Пилуев, борттехник Сергей Житенев и бортрадист Игорь Саблинский. Все они служили в в оренбургском военно-транспортном полку.

Многие белгородцы отметили, что пилоты — герои, поскольку сумели увести самолёт от населённого пункта в поле, чтобы при крушении не пострадал никто из мирных жителей. В Госдуме предложили наградить членов экипажа посмертно.

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