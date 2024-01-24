В Госдуме предложили наградить пилотов разбившегося под Белгородом Ил-76

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Депутат Максим Иванов предложил наградить лётчиков рухнувшего в Корочанском районе военного самолёта Ил-76. Ранее сообщалось, из-за действий пилотов не задело село — лётчики увели самолёт подальше от населённого пункта. Воздушное судно упало в поле.
«Сообщается, что наши пилоты совершили подвиг и смогли увести горящий, уже обречённый самолёт от жилых домов. Тем самым спасли тех, кто был на земле. Если это так, то, по справедливости, пилотов надо представить к госнаградам. Посмертно», — написал депутат.
Напомним, что ракеты по самолёту запустили из Харьковской области. Крушение самолёта Минобороны России назвало терактом. На борту находился экипаж, сопровождающие и пленные военнослужащие ВСУ.