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Место крушения самолёта

В Госдуме предложили наградить пилотов разбившегося под Белгородом Ил-76

24 января 2024, 13:50
Фото: соцсети
Место крушения самолёта
Лётчики увели самолёт подальше от села в Корочанском районе, поэтому он упал в поле. Из местных жителей никто не пострадал. С инициативой о награждении выступил депутат Максим Иванов в своём Telegram-канале, пишет Lenta.ru.

Депутат Максим Иванов предложил наградить лётчиков рухнувшего в Корочанском районе военного самолёта Ил-76. Ранее сообщалось, из-за действий пилотов не задело село — лётчики увели самолёт подальше от населённого пункта. Воздушное судно упало в поле.

«Сообщается, что наши пилоты совершили подвиг и смогли увести горящий, уже обречённый самолёт от жилых домов. Тем самым спасли тех, кто был на земле. Если это так, то, по справедливости, пилотов надо представить к госнаградам. Посмертно», — написал депутат.

Напомним, что ракеты по самолёту запустили из Харьковской области. Крушение самолёта Минобороны России назвало терактом. На борту находился экипаж, сопровождающие и пленные военнослужащие ВСУ.

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