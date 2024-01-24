В Госдуме предложили наградить пилотов разбившегося под Белгородом Ил-76

«Сообщается, что наши пилоты совершили подвиг и смогли увести горящий, уже обречённый самолёт от жилых домов. Тем самым спасли тех, кто был на земле. Если это так, то, по справедливости, пилотов надо представить к госнаградам. Посмертно», — написал депутат.