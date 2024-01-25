Как на Западе отреагировали на крушение военного самолёта под Белгородом?

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выясняют обстоятельства ЧП. По его словам, Соединённые Штаты пока не имеют необходимой информации на этот счёт. Вместе с тем Госдеп ожидает расследования обстоятельств крушения как от России, так и от Украины.