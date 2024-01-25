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Крушение Ил-76 в Корочанском районе

Как на Западе отреагировали на крушение военного самолёта под Белгородом?

25 января 2024, 07:30
Фото: соцсети
Крушение Ил-76 в Корочанском районе

Франция отклонила заседание СБ ООН после крушения самолёта под Белгородом

Пентагон пока не стал комментировать теракт против Ил-76, где находились пленные бойцы ВСУ, а Франция отказалась проводить заседание Совета безопасности ООН после случившейся катастрофы. Российская сторона считает это злоупотреблением полномочиями, пишет ТАСС.

Стало известно, как на Западе отреагировали на крушение военного самолёта Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. Пентагон пока не стал комментировать ситуацию, а Франция отказала в проведении заседания Совбеза ООН. Это решение российская сторона считает злоупотреблением полномочиями.

Министерство обороны США не стало давать оценку тому, что украинские СМИ удаляли публикации о причастности ВСУ к крушению военного самолёта Ил-76. Аналогично Пентагон не прокомментировал сам теракт.

Тем временем Франция, исполняющая обязанности председателя Совета Безопасности ООН в этом месяце, отказалась проводить запрошенное РФ заседание в связи с катастрофой. Заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение французского представительства является злоупотреблением полномочиями.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выясняют обстоятельства ЧП. По его словам, Соединённые Штаты пока не имеют необходимой информации на этот счёт. Вместе с тем Госдеп ожидает расследования обстоятельств крушения как от России, так и от Украины.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация осведомлена о случившемся крушении и сожалеет о жертвах авиакатастрофы. Однако у ООН нет никакой дополнительной информации на этот счёт, добавил он.

Накануне Генштаб ВСУ косвенно подтвердил причастность Вооружённых сил Украины к авиакатастрофе. Как указано в сообщении ведомства, для уменьшения ракетной угрозы ВСУ «не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставок, особенно с применением средств военно-транспортной авиации».

Дипмиссия России при ООН считает, что Киев пытается уйти от ответственности за крушение самолёта Ил-76, на котором перевозили украинских пленных военнослужащих для последующего обмена. Упомянутый ранее Дмитрий Полянский заявил, что «режим Зеленского раздувает пузырь лжи».

Добавим, что президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно на встрече с Владимиром Путиным в Москве выразил соболезнования в связи с крушением Ил-76. Глава республики принёс соболезнования не только от своего лица, но и от лица его народа.

Напомним, воздушное судно рухнуло неподалёку от села Яблоново Корочанского района Белгородской области накануне, 24 января. Все, кто находился на борту, погибли. По официальной информации в самолёте находились 65 пленных бойцов ВСУ, члены экипажа и сопровождающие. Жители района не пострадали. Пилотам удалось увести судно подальше от населённого пункта.

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