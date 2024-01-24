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Место крушения

«Самолёт 100% сбили»: экипаж до крушения под Белгородом доложил о внешнем воздействии

24 января 2024, 13:21
Фото: соцсети
Место крушения

Сенатор СФ сообщил о внешнем воздействии при падении самолёта под Белгородом

Сенатор РФ Виктор Бондарев отметил, что самолёт сбили. Однако остальные подробности пока не известны. Бондарев предложил дождаться информации из «чёрного ящика» и итогов специальной комиссии. Об этом сообщили журналисты РИА «Новости».

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж сбитого в Корочанском районе самолёта Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии. Он отметил, что об этом также свидетельствуют чёрно-серое облако и характерный след от ракеты.

«Я пока конкретно сказать не могу: одна, две, три или больше. Но то, что самолёт был сбит, — это 100% ясно», — высказал мнение сенатор в эфире телеканала «Вместе РФ».

Он говорит, что версий случившегося есть несколько. Самолёт также могла сбить диверсионно-разведывательная группа, которая прорвалась на территорию России, а использовать они могли ПЗРК.

Бондарев отметил профессионализм пилотов: «Экипаж приложил максимум усилий, и самолёт упал на окраине, а не на жилые кварталы, что говорит о мастерстве пилотов».

Сам самолёт летел практически пустым, потому что при полной загрузке он может поднимать в воздух 256 десантников в полной амуниции. Сенатор призвал не делать поспешных выводов, а дождаться итогов комиссии и информации из «чёрного ящика».

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