«Самолёт 100% сбили»: экипаж до крушения под Белгородом доложил о внешнем воздействии

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж сбитого в Корочанском районе самолёта Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии. Он отметил, что об этом также свидетельствуют чёрно-серое облако и характерный след от ракеты.
«Я пока конкретно сказать не могу: одна, две, три или больше. Но то, что самолёт был сбит, — это 100% ясно», — высказал мнение сенатор в эфире телеканала «Вместе РФ».
Он говорит, что версий случившегося есть несколько. Самолёт также могла сбить диверсионно-разведывательная группа, которая прорвалась на территорию России, а использовать они могли ПЗРК.
Бондарев отметил профессионализм пилотов: «Экипаж приложил максимум усилий, и самолёт упал на окраине, а не на жилые кварталы, что говорит о мастерстве пилотов».
Сам самолёт летел практически пустым, потому что при полной загрузке он может поднимать в воздух 256 десантников в полной амуниции. Сенатор призвал не делать поспешных выводов, а дождаться итогов комиссии и информации из «чёрного ящика».