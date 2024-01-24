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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Мирные жители не пострадали в результате падения самолёта в Белгородской области

Мирные жители не пострадали в результате падения самолёта в Белгородской области

24 января 2024, 12:26
Фото: 1MI
Подробности сообщил глава администрации Корочанского района Николай Нестеров. Военный самолёт упал в поле.

Как сообщил глава Корочанского района Николай Нестеров, военный самолёт Ил-76 упал в поле. Он также уточнил, что никто из местных жителей не пострадал. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Также глава района призвал доверять только официальным источникам информации.

Отметим, что самолёт потерпел крушение возле села Яблоново Корочанского района. На борту находились находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также экипаж и сопровождающие.

Все находившиеся на борту люди погибли.

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#Белгородская область#Происшествия#Корочанский район#Новости Белгорода#Самолёт#Белгород#Алина Харина#Николай Нестеров#Военный самолёт#Падение самолёта под Белгородом
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