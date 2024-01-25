После крушения военного самолёта под Белгородом разрушений на земле не выявили

Под артобстрел попало село Дорогощь в Грайворонском горокруге. Зафиксировано восемь прилётов. В трёх частных домах выбиты окна, повреждены крыльцо и хозпостройка. Мирные жители не пострадали. Посёлок Совхозный противник атаковал двумя дронами-камикадзе. Один сдетонировал, другой посадили средствами РЭБ. По Сподарюшино выпустили 19 миномётных снарядов. В хуторе Поныры посадили ещё один БПЛА. Без последствий.