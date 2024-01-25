После крушения военного самолёта под Белгородом разрушений на земле не выявили

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Шесть районов Белгородской области атакованы ВСУ 24 января. Среди мирных жителей никто не пострадал, но есть повреждения жилых домов.
Накануне стало известно о крушении военного самолёта, который перевозил пленных украинских бойцов. Воздушное судно рухнуло в Корочанском районе неподалёку от села Яблоново. Все, кто был на борту, погибли. Местные жители не пострадали, разрушений на земле нет, уточнил губернатор.
Под артобстрел попало село Дорогощь в Грайворонском горокруге. Зафиксировано восемь прилётов. В трёх частных домах выбиты окна, повреждены крыльцо и хозпостройка. Мирные жители не пострадали. Посёлок Совхозный противник атаковал двумя дронами-камикадзе. Один сдетонировал, другой посадили средствами РЭБ. По Сподарюшино выпустили 19 миномётных снарядов. В хуторе Поныры посадили ещё один БПЛА. Без последствий.
Над Белгородским районом около села Ближнее сбили беспилотник. Щетиновку, Журавлёвку и Нехотеевку ВСУ атаковали снарядами. В Устинке с БПЛА сбросили четыре взрывных устройства.
Богун-Городок и Цаповка в Борисовском районе попали под миномётный обстрел — было девять прилётов. На окраине хутора Лозовая Рудка обезвредили дрон-камикадзе. Пять прилётов из миномёта насчитали в хуторе Старый Волоконовского района. Окраину хутора Шаховка ВСУ атаковали дроном-камикадзе.
Такой же дрон ударил по хутору Балки Шебекинского округа. Терезовку и Мухин обстреляли из миномётов. Насчитали 13 прилётов. В Новой Таволжанке удалось посадить дрон-камикадзе. В Муроме с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Во всех перечисленных случаях разрушений и пострадавших нет.