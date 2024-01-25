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Обстрел

После крушения военного самолёта под Белгородом разрушений на земле не выявили

25 января 2024, 08:50
Фото: 1MI
Обстрел

Белгородскую область атаковали дронами и миномётными снарядами

Накануне под атаки ВСУ попали шесть районов Белгородской области. В Корочанском районе рухнул военный самолёт. В приграничье из-за обстрелов повредило три дома. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Шесть районов Белгородской области атакованы ВСУ 24 января. Среди мирных жителей никто не пострадал, но есть повреждения жилых домов.

Накануне стало известно о крушении военного самолёта, который перевозил пленных украинских бойцов. Воздушное судно рухнуло в Корочанском районе неподалёку от села Яблоново. Все, кто был на борту, погибли. Местные жители не пострадали, разрушений на земле нет, уточнил губернатор.

Под артобстрел попало село Дорогощь в Грайворонском горокруге. Зафиксировано восемь прилётов. В трёх частных домах выбиты окна, повреждены крыльцо и хозпостройка. Мирные жители не пострадали. Посёлок Совхозный противник атаковал двумя дронами-камикадзе. Один сдетонировал, другой посадили средствами РЭБ. По Сподарюшино выпустили 19 миномётных снарядов. В хуторе Поныры посадили ещё один БПЛА. Без последствий.

Над Белгородским районом около села Ближнее сбили беспилотник. Щетиновку, Журавлёвку и Нехотеевку ВСУ атаковали снарядами. В Устинке с БПЛА сбросили четыре взрывных устройства.

Богун-Городок и Цаповка в Борисовском районе попали под миномётный обстрел — было девять прилётов. На окраине хутора Лозовая Рудка обезвредили дрон-камикадзе. Пять прилётов из миномёта насчитали в хуторе Старый Волоконовского района. Окраину хутора Шаховка ВСУ атаковали дроном-камикадзе.

Такой же дрон ударил по хутору Балки Шебекинского округа. Терезовку и Мухин обстреляли из миномётов. Насчитали 13 прилётов. В Новой Таволжанке удалось посадить дрон-камикадзе. В Муроме с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Во всех перечисленных случаях разрушений и пострадавших нет.

Как на Западе отреагировали на крушение военного самолёта под Белгородом?
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