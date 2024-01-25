В Следкоме возбудили уголовное дело о теракте после крушения самолёта под Белгородом

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Дело завели по факту крушения самолёта Ил-76 недалеко от села Яблоново Корочанского района. На борту находились шестеро членов экипажа и 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен. Все они погибли.
Для расследования уголовного дела была сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты. В ходе осмотра места происшествия они обнаружили фрагментированные останки людей, которые направили на расшифровку.
Кроме этого, были назначены экспертизы по фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам. В настоящий момент допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.
В Следкоме отметили, что предварительные данные осмотра места происшествия позволяют сделать вывод о том, что «воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины».