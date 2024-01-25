В Следкоме возбудили уголовное дело о теракте после крушения самолёта под Белгородом

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Дело завели по факту крушения самолёта Ил-76 недалеко от села Яблоново Корочанского района. На борту находились шестеро членов экипажа и 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен. Все они погибли.