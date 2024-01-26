Чёрные ящики рухнувшего под Белгородом Ил-76 доставили в лабораторию

Экспертизу проведут в лаборатории специализированного научно-исследовательского института. Собеседник агентства добавил, что в среднем на расшифровку данных уходит до получаса, но бывают исключения, где требуется более длительная экспертиза. Специалист уточнил, что важно отследить последние три минуты полёта.