Чёрные ящики рухнувшего под Белгородом Ил-76 доставили в лабораторию

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Published Сегодня, 08:44
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26 января бортовые самописцы Ил-76, который ВСУ сбили ракетой в Белгородской области, доставили в специальную лабораторию для экспертизы. Как сообщается, данные с чёрных ящиков пригодны для расшифровки.
Экспертизу проведут в лаборатории специализированного научно-исследовательского института. Собеседник агентства добавил, что в среднем на расшифровку данных уходит до получаса, но бывают исключения, где требуется более длительная экспертиза. Специалист уточнил, что важно отследить последние три минуты полёта.
«По реакции пилотов можно сразу определить, было ли внешнее воздействие на воздушное судно и в какой момент», — пояснил эксперт.
Напомним, ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж сбитого судна успел доложить о внешнем воздействии. Сенатор утверждал, что самолёт сбили.