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Владимир Путин

Путин сделал заявление о сбитом под Белгородом Ил-76 и о демилитаризованной зоне

31 января 2024, 14:31
Фото: 1MI
Владимир Путин

Путин: Ил-76 под Белгородом сбили американской системой Patriot

Владимир Путин заявил, что самолёт Ил-76 в Белгородской области сбили американской системой Patriot. Также президент добавил, что РФ будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине.

Президент Владимир Путин сделал несколько заявлений по поводу сбитого в Белгородской области самолёта и демилитаризованной зоны на Украине.

По словам главы государства, военный самолёт Ил-76, который перевозил пленных бойцов ВСУ, сбит американской системой Patriot. Это стало известно по результатам проведённой экспертизы.

Также Путин отметил, что неясно, зачем Украина сбивала самолёт с собственными военнопленными.

Наверное, хочет спровоцировать нас на ответные действия.
Владимир Путин

Также президент высказался по поводу демилитаризированной зоны на Украине.

Демилитаризованную зону на Украине будем отодвигать. <…> Она должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов.

Ранее сообщалось, что военный самолёт рухнул из-за западной ракеты ПВО. Однако из-за какой именно, не называлось.

Чьё оружие использовали ВСУ, чтобы сбить Ил-76 в Белгородской области?
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#Белгородская область#Владимир Путин#Происшествия#Корочанский район#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#ВСУ#Падение самолёта под Белгородом#Демилитаризированная зона
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