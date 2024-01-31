Путин сделал заявление о сбитом под Белгородом Ил-76 и о демилитаризованной зоне

Путин: Ил-76 под Белгородом сбили американской системой Patriot

Владимир Путин заявил, что самолёт Ил-76 в Белгородской области сбили американской системой Patriot. Также президент добавил, что РФ будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине.