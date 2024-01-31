Путин сделал заявление о сбитом под Белгородом Ил-76 и о демилитаризованной зоне

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Президент Владимир Путин сделал несколько заявлений по поводу сбитого в Белгородской области самолёта и демилитаризованной зоны на Украине.
По словам главы государства, военный самолёт Ил-76, который перевозил пленных бойцов ВСУ, сбит американской системой Patriot. Это стало известно по результатам проведённой экспертизы.
Также Путин отметил, что неясно, зачем Украина сбивала самолёт с собственными военнопленными.
Наверное, хочет спровоцировать нас на ответные действия.
Владимир Путин
Также президент высказался по поводу демилитаризированной зоны на Украине.
Демилитаризованную зону на Украине будем отодвигать. <…> Она должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов.
Ранее сообщалось, что военный самолёт рухнул из-за западной ракеты ПВО. Однако из-за какой именно, не называлось.