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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:09

Место крушения самолёта

Чьё оружие использовали ВСУ, чтобы сбить Ил-76 в Белгородской области?

31 января 2024, 10:07
Фото: соцсети
Место крушения самолёта

Военный самолёт под Белгородом рухнул из-за западной ракеты ПВО

Экспертиза подтвердила, что военный самолёт Ил-76 сбили ракетой западного производства. Другие подробности на этот счёт не уточняются, сообщает РИА «Новости».

Экспертиза подтвердила, что Ил-76, рухнувший в Белгородской области, сбили ракетой западного производства. Об этом агентству сообщил представитель экстренных служб.

По данным источника, предварительная экспертиза показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства. Эксперты проверяли обнаруженные в самолёте поражающие элементы. Дальнейшие подробности на этот счёт пока не раскрываются.

Накануне стало известно, что данные с бортовых самописцев подтверждают внешнее воздействие на воздушное судно. Полученная информация исключает все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждает, что самолёт сбили в воздухе.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе 24 января. Все, кто находился на борту, погибли.

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