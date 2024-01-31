Чьё оружие использовали ВСУ, чтобы сбить Ил-76 в Белгородской области?

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Экспертиза подтвердила, что Ил-76, рухнувший в Белгородской области, сбили ракетой западного производства. Об этом агентству сообщил представитель экстренных служб.
По данным источника, предварительная экспертиза показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства. Эксперты проверяли обнаруженные в самолёте поражающие элементы. Дальнейшие подробности на этот счёт пока не раскрываются.
Накануне стало известно, что данные с бортовых самописцев подтверждают внешнее воздействие на воздушное судно. Полученная информация исключает все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждает, что самолёт сбили в воздухе.
Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе 24 января. Все, кто находился на борту, погибли.