О чём говорили на заседании Совбеза ООН после крушения Ил-76 под Белгородом?

Минувшей ночью прошло заседание Совбеза ООН по сбитому в Корочанском районе Ил-76. Теперь Россия призывает государства — члены Совета Безопасности ООН осудить катастрофу с самолётом, который сбили ВСУ. В Ил-76 были украинские военнопленные. В постпредстве РФ при ООН заявили, что США и ФРГ окажутся соучастниками ЧП, если самолёт сбили из их оружия.