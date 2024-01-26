Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Минувшей ночью прошло заседание Совбеза ООН по сбитому в Корочанском районе Ил-76. Теперь Россия призывает государства — члены Совета Безопасности ООН осудить катастрофу с самолётом, который сбили ВСУ. В Ил-76 были украинские военнопленные. В постпредстве РФ при ООН заявили, что США и ФРГ окажутся соучастниками ЧП, если самолёт сбили из их оружия.
Как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия призывает решительно осудить случившееся и другие теракты. По словам дипломата, молчание в данной ситуации «лишь укрепит уверенность киевского режима в собственной безнаказанности».
Однако всё, что мы видим пока, — это весьма примитивные и трусливые попытки представителей киевской власти вопреки очевидным фактам сбросить с себя ответственность за это преступление.
Дмитрий Полянский
Также зампредставителя добавил, что киевский режим по необъяснимым причинам решил сорвать обмен военнопленными. Он же напомнил, что Генштаб ВСУ «по горячим следам выпустил торжествующее заявление», из которого следует, что самолёт был намеренно сбит именно украинской стороной, пишет издание.
Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением.
Дмитрий Полянский
Дипломат напомнил, что ракеты по Ил-76 выпустили из населённого пункта Липцы Харьковской области. И теперь некоторые западные государства могут оказаться соучастниками крушения.
Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления.
Дмитрий Полянский
Пока в ООН призывают продолжить обмен военнопленными, соблюдая международные гуманитарные стандарты.