В Сети появилась первая информация о происшествии в Белгородской области

Федеральные источники сообщили первую информацию о том, какое происшествие могло случиться в Корочанском районе 24 января. Как сообщают несколько Telegram-каналов, в том числе «112», упал военный самолёт Ил-76. По информации источника, на борту якобы были 63 человека и все они погибли. Однако официального подтверждения не было ни от властей от региона, ни от Минобороны РФ.