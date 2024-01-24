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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Фото с якобы места крушения самолёта

В Сети появилась первая информация о происшествии в Белгородской области

24 января 2024, 09:09
Фото: Telegram-канал «112»
Фото с якобы места крушения самолёта

«112»: в Белгородской области упал военный самолёт

Речь идёт о якобы падении военного Ил-76. Об этом пишет Telegram-канал «112». По информации источника, ЧП произошло в Корочанском районе. Туда уже направился губернатор Вячеслав Гладков.

Федеральные источники сообщили первую информацию о том, какое происшествие могло случиться в Корочанском районе 24 января. Как сообщают несколько Telegram-каналов, в том числе «112», упал военный самолёт Ил-76. По информации источника, на борту якобы были 63 человека и все они погибли. Однако официального подтверждения не было ни от властей от региона, ни от Минобороны РФ.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в Корочанском районе произошло ЧП. Однако что именно случилось, он не указал. Глава региона выехал на место. Там уже работают спасатели и следователи.

Это не первое подобное происшествие в Белгородской области. В феврале 2023 года в Валуйском горокруге упал самолёт Минобороны РФ Су-25. Среди мирных жителей пострадавших не было, но не обошлось без разрушений. Пилот успел катапультироваться, но всё же погиб.

Помимо этого, в июне 2022 года в Корочанском районе разбился военный самолёт Су-25. Произошло это во время планового учебно-тренировочного полёта.

Стали известны подробности о крушении военного самолёта в Белгородской области
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