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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Лёд

Стали известны подробности ЧП с ребёнком на Везёлке в Белгороде

23 ноября 2023, 13:56
Фото: 1MI
Лёд

Ребёнок провалился в ледяную воду в Белгороде

Происшествие случилось в районе Левобережья. На помощь мальчику пришли спасатели. С родителями ребёнка проведут беседу, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Белгороде случилось ЧП: ребёнок по пояс провалился в ледяную воду. Происшествие случилось в районе Левобережья.

Мальчику помогли сотрудники ГОЧС. С родителями ребёнка проведут беседу.

Белгородцам в очередной раз напоминают, что не стоит выходить на лёд. К тому же, с завтрашнего дня в столице региона потеплеет. До конца недели температура будет плюсовой.

В начале года, напомним, под лёд провалился рыбак в Старом Осколе. Мужчину удалось спасти. Он рыбачил вместе с приятелем: тот смог выбраться самостоятельно. Спустя время в Алексеевке спасли девушку. Она хотела сэкономить время и пройти по льду реки Тихая Сосна. Девушке помогли выбраться очевидцы.

Провалившуюся под лёд девушку спасли в Белгородской области
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