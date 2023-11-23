Стали известны подробности ЧП с ребёнком на Везёлке в Белгороде

В начале года, напомним, под лёд провалился рыбак в Старом Осколе. Мужчину удалось спасти. Он рыбачил вместе с приятелем: тот смог выбраться самостоятельно. Спустя время в Алексеевке спасли девушку. Она хотела сэкономить время и пройти по льду реки Тихая Сосна. Девушке помогли выбраться очевидцы.