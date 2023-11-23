Стали известны подробности ЧП с ребёнком на Везёлке в Белгороде

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В Белгороде случилось ЧП: ребёнок по пояс провалился в ледяную воду. Происшествие случилось в районе Левобережья.
Мальчику помогли сотрудники ГОЧС. С родителями ребёнка проведут беседу.
Белгородцам в очередной раз напоминают, что не стоит выходить на лёд. К тому же, с завтрашнего дня в столице региона потеплеет. До конца недели температура будет плюсовой.
В начале года, напомним, под лёд провалился рыбак в Старом Осколе. Мужчину удалось спасти. Он рыбачил вместе с приятелем: тот смог выбраться самостоятельно. Спустя время в Алексеевке спасли девушку. Она хотела сэкономить время и пройти по льду реки Тихая Сосна. Девушке помогли выбраться очевидцы.