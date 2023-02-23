В Белгородской области упал самолёт Минобороны

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
По данным губернатора Вячеслав Гладкова, самолёт Минобороны упал в Валуйском горокруге. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Глава региона добавил, что ситуация под контролем.
Напомним, 17 июня в Корочанском районе разбился военный самолёт Су-25. Произошло это во время планового учебно-тренировочного полёта. Самолёт разбился, при ударе о землю загорелся. Пилот успел катапультироваться. Поисково-спасательная служба эвакуировала его на аэродром базирования.