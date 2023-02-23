В Белгородской области упал самолёт Минобороны

Напомним, 17 июня в Корочанском районе разбился военный самолёт Су-25. Произошло это во время планового учебно-тренировочного полёта. Самолёт разбился, при ударе о землю загорелся. Пилот успел катапультироваться. Поисково-спасательная служба эвакуировала его на аэродром базирования.