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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:13

В Белгородской области упал самолёт Минобороны

23 февраля 2023, 08:11
Фото: МЧС по Белгородской области
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Причина произошедшего выясняется.

По данным губернатора Вячеслав Гладкова, самолёт Минобороны упал в Валуйском горокруге. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Глава региона добавил, что ситуация под контролем.

Напомним, 17 июня в Корочанском районе разбился военный самолёт Су-25. Произошло это во время планового учебно-тренировочного полёта. Самолёт разбился, при ударе о землю загорелся. Пилот успел катапультироваться. Поисково-спасательная служба эвакуировала его на аэродром базирования.

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#Кристина Семенчук#Самолёт#Крушение#Минобороны#Происшествия#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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