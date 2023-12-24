Из ресторана в Белгороде эвакуировали 40 человек из-за ЧП

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
24 декабря на улице Донецкой в Белгороде произошёл пожар. Загорелся ресторан «Чайхона». Как сообщил мэр Валентин Демидов, вспыхнула кровля.
Из горящего здания эвакуировали 40 человек. По информации градоначальника, огнём была охвачена площадь в 20 кв. м. В МЧС уточнили, что к 16:00 ликвидировали горение на площади в 30 кв. м.
Сообщение о пожаре спасателям поступило в 15:37, они продолжают работать на месте происшествия.
UPD: открытое горение к 16:23 ликвидировали. Безопасности людей ничего не угрожает, добавил градоначальник.
Напомним, что с начала года в Белгородской области произошло более 1950 пожаров. Погибли 60 человек, травмирован 41 житель региона.