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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Пожар в Белгороде

Из ресторана в Белгороде эвакуировали 40 человек из-за ЧП

24 декабря 2023, 13:19
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Пожар в Белгороде

В Белгороде загорелся ресторан на улице Донецкой

Мэр Валентин Демидов сообщил о возгорании кровли ресторана «Чайхона». Из здания эвакуировали людей. Обошлось без пострадавших.
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Пожар

24 декабря на улице Донецкой в Белгороде произошёл пожар. Загорелся ресторан «Чайхона». Как сообщил мэр Валентин Демидов, вспыхнула кровля.

Из горящего здания эвакуировали 40 человек. По информации градоначальника, огнём была охвачена площадь в 20 кв. м. В МЧС уточнили, что к 16:00 ликвидировали горение на площади в 30 кв. м.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 15:37, они продолжают работать на месте происшествия.

UPD: открытое горение к 16:23 ликвидировали. Безопасности людей ничего не угрожает, добавил градоначальник.

Напомним, что с начала года в Белгородской области произошло более 1950 пожаров. Погибли 60 человек, травмирован 41 житель региона.

Названы районы Белгородской области, где выросло число пожаров и гибели людей
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