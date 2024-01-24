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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе

Гладков сообщил о новом ЧП в Белгородской области: на месте работают СК и МЧС

24 января 2024, 08:53
Фото: 1MI

Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе

Глава региона уже выехал в муниципалитет. Известно, что на месте работают следователи и спасатели.
Сюжет
МЧС

В Корочанском районе случилось происшествие. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил около полудня 24 января.

Что именно произошло, не уточняется. На месте уже работают следователи и спасатели.

«Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — добавил губернатор.

Утром 24 января в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Работала сирена, по ТВ впервые запускали оповещение. Ракетную опасность уже отменили.

Помимо этого, утром над Белгородским районом сбили беспилотник. По предварительным данным, обошлось без последствий.

Информации о происшествиях в Корочанском районе в Сети не было.

Ракетную опасность объявили в Белгороде: работает сирена, запущено оповещение по ТВ
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