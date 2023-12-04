В Белгороде вновь произошло ЧП с детьми на льду

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
В Белгороде на Везёлке дети вновь вышли на тонкий лёд. Толщина льда в настоящий момент здесь составляет около 3 см. Последствия удалось предотвратить сотрудникам ЕДДС благодаря интеллектуальной системе видеонаблюдения. Информацию о нахождении детей на льду оперативно передали полицейским, которые дежурили в этом районе. С несовершеннолетними провели разъяснительную беседу.
Спасатели напоминают местным жителям, что до наступления устойчивых морозов лёд непрочен и легко ломается. Белгородцам советуют не подходить близко к водоёмам, не стоять на обрывистом берегу и следить за детьми.
Напомним, что недавно в областном центре ребёнок по пояс провалился в ледяную воду в районе Левобережья. Мальчику помогли спасатели. С родителями несовершеннолетнего провели беседу.