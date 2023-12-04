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Published Сегодня, 19:18

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Updated Сегодня, 19:23

Дети снова вышли на тонкий лёд на Везёлке в Белгороде

В Белгороде вновь произошло ЧП с детьми на льду

4 декабря 2023, 19:18
Фото: 1MI

Дети снова вышли на тонкий лёд на Везёлке в Белгороде

Опасную ситуацию зафиксировала интеллектуальная система видеонаблюдения. Информацию передали наряду полиции, сообщили в мэрии Белгорода.
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Дети

В Белгороде на Везёлке дети вновь вышли на тонкий лёд. Толщина льда в настоящий момент здесь составляет около 3 см. Последствия удалось предотвратить сотрудникам ЕДДС благодаря интеллектуальной системе видеонаблюдения. Информацию о нахождении детей на льду оперативно передали полицейским, которые дежурили в этом районе. С несовершеннолетними провели разъяснительную беседу.

Спасатели напоминают местным жителям, что до наступления устойчивых морозов лёд непрочен и легко ломается. Белгородцам советуют не подходить близко к водоёмам, не стоять на обрывистом берегу и следить за детьми.

Напомним, что недавно в областном центре ребёнок по пояс провалился в ледяную воду в районе Левобережья. Мальчику помогли спасатели. С родителями несовершеннолетнего провели беседу.

Стали известны подробности ЧП с ребёнком на Везёлке в Белгороде
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#Город#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Лёд#Тонкий лёд
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