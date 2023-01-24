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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Провалившуюся под лёд девушку спасли в Белгородской области

Сегодня, 09:27
Фото: 1MI
Её спасли очевидцы. Жизни белгородки ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.
Сюжет
МЧС

Вечером 23 января в городе Алексеевке местная жительница решила сэкономить время на дорогу и пройти по льду реки Тихая Сосна. Провалилась под лёд 19-летняя девушка возле берега. Возможно, это её и спасло. Происшествие заметили другие белгородцы поблизости и помогли девушке выбраться на берег.

После на место прибыли сотрудники МЧС и согрели белгородку в пожарном автомобиле до приезда скорой помощи. Медики установили, что местная жительница не пострадала и её жизни ничего не угрожает. Девушку отвезли домой.

Напоминаем, что сейчас погода в Белгородской области не подходит для выхода на лёд. Из-за перепада температур это очень опасно. Даже если сверху вы не видите изменений в слое льда, не стоит рисковать.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Алексеевка#Происшествия#Тонкий лёд#Провалилась#МЧС#Тихая сосна#Спасение
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