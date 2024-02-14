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Тонкий лёд

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2024
Белгородец провалился под лёд. Двое мужчин хотели спасти его, но тоже попали в воду
14 февраля, 11:30
Где в Белгородской области безопасно ловить рыбу зимой?
19 января, 09:21
2023
В Белгороде вновь произошло ЧП с детьми на льду
Опасную ситуацию зафиксировала интеллектуальная система видеонаблюдения. Информацию передали наряду полиции, сообщили в мэрии Белгорода.
4 декабря 2023, 19:18
Провалившуюся под лёд девушку спасли в Белгородской области
Её спасли очевидцы. Жизни белгородки ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.
24 января 2023, 09:27
2022
Трагедию удалось предотвратить: спасатели показали видео с детьми на тонком льду
Трагедию удалось предотвратить 1 декабря. Дети вышли на тонкий лёд около УСК Светланы Хоркиной. Сотрудники ГОЧС оперативно отреагировали на ситуацию. Журналистам «Бел.Ру» показали видео с места событий.
6 декабря 2022, 11:14

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