«Вторую неделю ползём»: в Белгороде несколько дней не могут убрать лёд с тротуаров

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Белгородцы продолжают массово жаловаться на обледеневшие тротуары. Так, дорога к школе №31, где обучаются дети с инвалидностью, покрыта льдом уже на протяжении двух недель, пишет женщина. «3 декабря был день информирования об инвалидах, но отношение к ним, видимо, у нас далеко не лояльное», — отметила белгородка.
В мэрии ей сообщили, что в ближайшее время сотрудники Белгорблагоустройства расчистят и посыплют указанную территорию. Однако девушка заметила, что 1 декабря на её жалобу ответили точно таким же сообщением и ничего за это время убрано не было.
Плохая ситуация с расчисткой дорог, сообщает другой горожанин, на Народном бульваре от улицы Белгородского полка до улицы Вокзальной. Лёд здесь закрепился с пятницы, 1 декабря. Белгородец напомнил, что по нормативам коммунальщики должны убирать снег в течение трёх часов, гололёд — в течение суток, но 4 декабря на тротуарах всё еще толстый слой льда.
Аналогичная ситуация — на проспекте Славы, на улице Преображенской и около лицея №38.
Администрация Белгорода всем жителям присылает одинаковый ответ: «В ближайшее время сотрудники будут направлены для проведения работ по расчистке и посыпке территории». Однако когда дорожки очистят, неизвестно.
Ранее в Белгорблагоустройстве попросили сообщать о заледеневших участках в чат «Уютного Белгорода».