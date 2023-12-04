Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Тротуар у школы №31

«Вторую неделю ползём»: в Белгороде несколько дней не могут убрать лёд с тротуаров

4 декабря 2023, 08:29
Фото: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
Тротуар у школы №31

Белгородцы жалуются на не очищенные ото льда тротуары

Жалобы жители региона публикуют в соцсетях. Чаще всего на обращения реагируют сотрудники администрации Белгорода, которые отправляют жителям один и тот же ответ. Некоторые горожане отметили, что спустя пару дней после ответа мэрии дорожки так и не были очищены.

Белгородцы продолжают массово жаловаться на обледеневшие тротуары. Так, дорога к школе №31, где обучаются дети с инвалидностью, покрыта льдом уже на протяжении двух недель, пишет женщина. «3 декабря был день информирования об инвалидах, но отношение к ним, видимо, у нас далеко не лояльное», — отметила белгородка.

В мэрии ей сообщили, что в ближайшее время сотрудники Белгорблагоустройства расчистят и посыплют указанную территорию. Однако девушка заметила, что 1 декабря на её жалобу ответили точно таким же сообщением и ничего за это время убрано не было.

Тротуар у школы №31Тротуар у школы №31
Обращение белгородкиОбращение белгородки
Обращение белгородкиОбращение белгородки
Тротуар у школы №31
Фото: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова

Плохая ситуация с расчисткой дорог, сообщает другой горожанин, на Народном бульваре от улицы Белгородского полка до улицы Вокзальной. Лёд здесь закрепился с пятницы, 1 декабря. Белгородец напомнил, что по нормативам коммунальщики должны убирать снег в течение трёх часов, гололёд — в течение суток, но 4 декабря на тротуарах всё еще толстый слой льда.

Аналогичная ситуация — на проспекте Славы, на улице Преображенской и около лицея №38.

Администрация Белгорода всем жителям присылает одинаковый ответ: «В ближайшее время сотрудники будут направлены для проведения работ по расчистке и посыпке территории». Однако когда дорожки очистят, неизвестно.

Ранее в Белгорблагоустройстве попросили сообщать о заледеневших участках в чат «Уютного Белгорода».

Тротуар к лицею №38Тротуар к лицею №38
Тротуар на Народном бульвареТротуар на Народном бульваре
Тротуар на Народном бульвареТротуар на Народном бульваре
Тротуар к лицею №38
Фото: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
Соли стало больше: состав зимней посыпки изменили в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюльпаны в декабре: белгородцев удивила зимняя высадка растенийВ выходные белгородцам придётся пережить температурные качели«Где хвалёная техника?» Гладков ответил на претензии белгородцев по уборке снега
#Белгородская область#Гололёд#Гололедица#Новости Белгорода#Тротуар#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Белгородцы из разрушенного дома на Маяковского всё ещё не договорились о новом жилье
Сегодня, 07:50
Белгородские «львы» продолжили победное шествие в Минске
Сегодня, 07:24
Минус купол: бывший клуб «Форум» начали разбирать для открытия IT-школы
Сегодня, 11:05
«Люди ломают ноги!» Гладков устроил мэру Белгорода разнос за плохую уборку снега
Сегодня, 07:56
Видео. Одна готова: в Белгородской области появляются первые наряженные ёлки
Сегодня, 09:34
«Там сугробы лежат»: два подрядчика не справляются с очисткой дороги под Белгородом
Сегодня, 07:57