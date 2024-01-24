Ракетную опасность объявили в Белгороде: работает сирена, запущено оповещение по ТВ

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Ракетную опасность объявили в Белгороде. В 11:11 поступило соответствующее оповещение от РСЧС.
Горожанам, которые находятся в доме, советуют не подходить к окнам. Необходимо укрыться в помещениях со сплошными стенами (в коридоре, ванной, туалете или кладовой). Тем, кто находится на улице, следует спуститься в укрытие или другое безопасное место.
В городе работала сирена. В Сети сообщили, что предупреждение об опасности также запускали на ТВ.
Дополнение: отбой ракетной опасности объявили в 11:42.
Ранее над Белгородским районом ПВО сбила беспилотник. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.