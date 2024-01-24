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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:42

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Белгороде: работает сирена, запущено оповещение по ТВ

24 января 2024, 08:25
Фото: Bel.ru

В Белгороде объявили ракетную опасность

Об опасности предупреждают РСЧС и глава региона Вячеслав Гладков. В городе также работает сирена.

Ракетную опасность объявили в Белгороде. В 11:11 поступило соответствующее оповещение от РСЧС.

Горожанам, которые находятся в доме, советуют не подходить к окнам. Необходимо укрыться в помещениях со сплошными стенами (в коридоре, ванной, туалете или кладовой). Тем, кто находится на улице, следует спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В городе работала сирена. В Сети сообщили, что предупреждение об опасности также запускали на ТВ.

Дополнение: отбой ракетной опасности объявили в 11:42.

Ранее над Белгородским районом ПВО сбила беспилотник. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

Запуск оповещения по ТВ
Видео: «БелПлюс»
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