Ракетную опасность объявили в Белгороде: работает сирена, запущено оповещение по ТВ

Горожанам, которые находятся в доме, советуют не подходить к окнам. Необходимо укрыться в помещениях со сплошными стенами (в коридоре, ванной, туалете или кладовой). Тем, кто находится на улице, следует спуститься в укрытие или другое безопасное место.