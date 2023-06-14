В Белгородской области открыли памятник лётчику рухнувшего военного самолёта

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В селе Орехово Валуйского горокруга открыли памятник в честь командира звена и капитана Артёма Казанцева. Он погиб 23 февраля 2023 года, предотвратив трагедию в населённом пункте.
Лётчик до последнего боролся за спасение повреждённого штурмовика, однако ему пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы не пострадали жители Орехово. В день происшествия военнослужащий возвращался из зоны СВО, но долететь до аэродрома не удалось. У парня был выбор: катапультироваться и спастись самому или спасти от падения штурмовика мирных жителей.
У Казанцева остались жена и маленькая дочь. Сам молодой человек родился в семье военного, который сейчас тоже участвует в СВО. С детства парень увлекался спортом и музыкой. После окончания военного училища он сел за штурвал штурмовика Су-25.
«Сейчас на месте гибели Артёма Казанцева — часть фюзеляжа самолёта, который стал народным мемориалом», — добавил председатель облдумы Юрий Клепиков.
23 февраля в Белгородской области рухнул Су-25 ВКС России. Лётчик погиб, самолёт упал в безлюдной местности. Вскоре стало известно, что из-за крушения самолёта задело дома, но никто из мирных жителей не пострадал.