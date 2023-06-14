В Белгородской области открыли памятник лётчику рухнувшего военного самолёта

Лётчик до последнего боролся за спасение повреждённого штурмовика, однако ему пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы не пострадали жители Орехово. В день происшествия военнослужащий возвращался из зоны СВО, но долететь до аэродрома не удалось. У парня был выбор: катапультироваться и спастись самому или спасти от падения штурмовика мирных жителей.