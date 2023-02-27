«Повредило окна и кровлю». Дыбов — о падении военного самолёта в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
По словам главы Валуйского горокруга Алексея Дыбова, после падения самолёта 23 февраля в ближайших домах выбило окна, повредило кровлю и заборы, пострадали также хозпостройки с сеном и скотиной. Восстановить всё чиновник пообещал до 1 апреля.
По согласованию собственникам завезли сено, вопросов нет.
Алексей Дыбов
Как добавил Дыбов, в работе у муниципалитета сейчас семь пострадавших домовладений. Четыре из них восстанавливаются после обстрела 6 февраля — сделать их должны в марте-апреле.
Напомним, что в День защитника Отечества на территории Белгородской области упал самолёт Минобороны. Произошло это в Валуйском округе. Пилот военного самолёта Су-25 успел катапультироваться, но позже скончался от полученных травм. Несмотря на то, что падение произошло в безлюдной местности, ударной волной, судя по всему, постройки всё же зацепило. Предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность.