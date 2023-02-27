«Повредило окна и кровлю». Дыбов — о падении военного самолёта в Белгородской области

Напомним, что в День защитника Отечества на территории Белгородской области упал самолёт Минобороны. Произошло это в Валуйском округе. Пилот военного самолёта Су-25 успел катапультироваться, но позже скончался от полученных травм. Несмотря на то, что падение произошло в безлюдной местности, ударной волной, судя по всему, постройки всё же зацепило. Предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность.