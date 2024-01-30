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Место крушения самолёта

Было внешнее воздействие: как под Белгородом рухнул военный самолёт

30 января 2024, 10:00
Фото: соцсети
Место крушения самолёта

ТАСС: данные с чёрных ящиков подтвердили внешнее воздействие на Ил-76

Данные с бортовых самописцев подтверждают, что военный самолёт Ил-76 подвергся внешнему воздействию. Представитель силовых структур заявил, что воздушное судно сбили, пишет ТАСС.

Данные чёрных ящиков подтверждают внешнее воздействие на самолёт Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области. Об этом агентству заявил представитель силовых структур. По словам собеседника, всё очевидно.

«Данные чёрных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолёт подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе», — рассказал он.

Также представитель силовиков добавил, что анализ бортовых самописцев продолжается. Работа уже близится к завершению.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выясняет, из какого оружия ВСУ сбили военный самолёт. Дипломат также подчеркнул, что РФ не закрывает расследование этой ситуации от тех, кто «хочет знать правду о произошедшем».

Напомним, что происшествие случилось 24 января. Самолёт Ил-76 перевозил украинских военнопленных. Они, члены экипажа и сопровождающие погибли в результате крушения воздушного судна.

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