Было внешнее воздействие: как под Белгородом рухнул военный самолёт

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выясняет, из какого оружия ВСУ сбили военный самолёт. Дипломат также подчеркнул, что РФ не закрывает расследование этой ситуации от тех, кто «хочет знать правду о произошедшем».