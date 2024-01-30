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Самолёт

Обломки сбитого в Белгородской области Ил-76 увозят с места крушения

30 января 2024, 09:00
Фото: 1MI
Самолёт

С места крушения военного самолёта под Белгородом увозят обломки

Представитель экстренных служб предположил, что самолёт в дальнейшем ещё будут проверять в специализированном ангаре, пишет РИА «Новости». Там установят точную причину крушения.

Обломки сбитого ВСУ российского военного самолёта Ил-76 увозят с места крушения. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб.

По словам собеседника издания, это, предположительно, делается в целях последующей выкладки самолёта в специализированном ангаре. Уже там должны установить точные причины крушения.

На днях президент Владимир Путин прокомментировал трагедию в Корочанском районе. По словам главы государства, украинская сторона знала, что Ил-76 везёт 65 военнопленных к месту обмена.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту крушения воздушного судна. Речь идёт о статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Правоохранители назначили экспертизы по фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам.

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