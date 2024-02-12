ВСУ обстреляли два жилых дома в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Стало известно о новом обстреле Белгородской области. Днём 12 февраля ВСУ атаковали Козинку в Грайворонском горокруге. Среди мирных жителей пострадавших нет.
В населённом пункте зафиксированы разрушения. По информации губернатора, задело два частных дома — посечены фасады и заборы, выбиты окна. Подомовой обход в селе продолжается.
Накануне обстрелам ВСУ подверглись три района региона. Сообщалось, что ПВО сбила беспилотник над Майским. После отражения атаки разрушения выявили в Разумном. Посекло кровли и заборы в двух частных домах, в МКД выбило окна и повредило балкон.
Также добавим, что накануне впервые ракетную опасность объявили в Ровеньках. Рассылка от РСЧС местным жителям пришла в 16:53. Отбой тревоги объявили спустя 18 минут.