ВСУ обстреляли два жилых дома в Белгородской области

Накануне обстрелам ВСУ подверглись три района региона. Сообщалось, что ПВО сбила беспилотник над Майским. После отражения атаки разрушения выявили в Разумном. Посекло кровли и заборы в двух частных домах, в МКД выбило окна и повредило балкон.