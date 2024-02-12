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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Последствия обстрела, фото тематическое

ВСУ обстреляли два жилых дома в Белгородской области

12 февраля 2024, 13:03
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

Козинка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Противник ударил по приграничному селу в Грайворонском горокруге. В результате атаки повреждены два частных дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Стало известно о новом обстреле Белгородской области. Днём 12 февраля ВСУ атаковали Козинку в Грайворонском горокруге. Среди мирных жителей пострадавших нет.

В населённом пункте зафиксированы разрушения. По информации губернатора, задело два частных дома — посечены фасады и заборы, выбиты окна. Подомовой обход в селе продолжается.

Накануне обстрелам ВСУ подверглись три района региона. Сообщалось, что ПВО сбила беспилотник над Майским. После отражения атаки разрушения выявили в Разумном. Посекло кровли и заборы в двух частных домах, в МКД выбило окна и повредило балкон.

Также добавим, что накануне впервые ракетную опасность объявили в Ровеньках. Рассылка от РСЧС местным жителям пришла в 16:53. Отбой тревоги объявили спустя 18 минут.

Стало известно о разрушениях после отражения атаки ВСУ под Белгородом
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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Козинка#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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