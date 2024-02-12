Стало известно о разрушениях после отражения атаки ВСУ под Белгородом

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
11 февраля под атаку ВСУ попал посёлок Майский в Белгородском районе. Система ПВО сбила беспилотник. Обошлось без последствий. После отражения атаки повреждения выявили в посёлке Разумное: кровля и забор посечены в двух частных домах, в многоквартирном доме выбило окна и повредило балкон.
По селу Вериговка Валуйского округа ВСУ выпустили четыре миномётных снаряда, по Новой Таволжанке Шебекинского округа — три. Ни в одном из двух населённых пунктов не зафиксировали разрушений или пострадавших.
Напомним, что вечером 11 февраля ракетную опасность впервые объявили в посёлке Ровеньки.