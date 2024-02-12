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Published Сегодня, 06:21

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Updated Сегодня, 06:23

Обстрел

Стало известно о разрушениях после отражения атаки ВСУ под Белгородом

12 февраля 2024, 06:21
Фото: 1MI
Обстрел

Три района в Белгородской области подверглись ударам ВСУ за сутки

Населённые пункты атаковали девять раз. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

11 февраля под атаку ВСУ попал посёлок Майский в Белгородском районе. Система ПВО сбила беспилотник. Обошлось без последствий. После отражения атаки повреждения выявили в посёлке Разумное: кровля и забор посечены в двух частных домах, в многоквартирном доме выбило окна и повредило балкон.

По селу Вериговка Валуйского округа ВСУ выпустили четыре миномётных снаряда, по Новой Таволжанке Шебекинского округа — три. Ни в одном из двух населённых пунктов не зафиксировали разрушений или пострадавших.

Напомним, что вечером 11 февраля ракетную опасность впервые объявили в посёлке Ровеньки.

Ракетную опасность впервые объявили в одном из районов Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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