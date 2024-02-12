Стало известно о разрушениях после отражения атаки ВСУ под Белгородом

11 февраля под атаку ВСУ попал посёлок Майский в Белгородском районе. Система ПВО сбила беспилотник. Обошлось без последствий. После отражения атаки повреждения выявили в посёлке Разумное: кровля и забор посечены в двух частных домах, в многоквартирном доме выбило окна и повредило балкон.