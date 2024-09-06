Каникулы в 2024/2025 учебном году: сколько дней отдохнут школьники и студенты

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Школьные каникулы, исходя из приказа Министерства просвещения РФ, в учебном году должны длиться не менее 30 дней, а каждые сезонные — не менее семи дней. Основываясь на этой информации, каждый год департамент образования предлагает новый график каникул.
Но есть небольшой нюанс: федеральное министерство только рекомендует график учёбы и отдыха, поэтому окончательное решение остаётся за школами.
В этом учебном году осенние каникулы продлятся восемь календарных дней: с 28 октября по 4 ноября 2024 года.
Новогодние каникулы продлятся, как и всегда, дольше — 14 дней. На отдых ребята уйдут 30 декабря, а вернутся на учёбу уже 13 января. При этом фактически зимние каникулы начнутся чуть раньше, поскольку 30 декабря в этом году выпадает на понедельник.
В то же время у первоклассников есть дополнительные каникулы, которые в этом году устроят в феврале — в третьей, самой длинной, четверти в году. На отдыхе новоиспечённые ученики проведут восемь дней: с 17 по 24 февраля.
Последние восьмидненые каникулы ждут школьников весной: с 24 по 31 марта.
2024/2025 учебный год заканчивается 24 мая при шестидневной учебной неделе или 23 мая при пятидневной. При этом ученики 9-х и 11-х классов закончат учёбу позже из-за Государственной итоговой аттестации. Её график пока не известен.
У студентов колледжей немного другие даты каникул, поскольку есть всего два вида: зимние и летние. Однако точные даты можно узнать у каждого учреждения отдельно: они полностью самостоятельно определяют график учёбы.
В то же время в Минобрнауки установили минимальный срок зимних каникул для студентов: не менее двух недель. В этом учебном году зимние каникулы могут начаться 25 или 30 декабря. Конец отдыха в таких случаях наступит 7 или 14 января.
Летние каникулы у студентов проходят чуть иначе: в июне начинается сессия за второй семестр, которая длится около месяца. Поэтому отдыхают все студенты июль и август. Когда именно начинаются летние каникулы, сказать сложно — их график колледжи также утверждают самостоятельно. При этом учёба в новом году начинается у всех в одно время — 1 сентября.
У студентов высших учебных заведений похожее расписание каникул, однако зимние чуть отличаются: они длятся две недели, но начинаются примерно 25 января. Сделано так потому, что студенты вузов сдают сессию до зимних каникул.
В то же время не стоит забывать и про летнюю практику, которая начинается после 2-3 курсов и длится около месяца. Её даты также утверждаются вузом.
Помимо каникул, учащихся ждут и официальные выходные дни в связи с государственными праздниками. Так, отдых школьников и студентов ждёт в следующие дни:
Не стоит забывать и о погодных условиях: из-за сложных школьники также могут оставаться дома.
В Белгородской области сохраняется неспокойная оперативная обстановка, из-за чего в регионе приняли решение о введении дистанта на приграничных территориях. В Белгороде с дистанта учебный год начался для школьников на Харгоре.
Изменится ли в таком случае график каникул? Что будет в этом году, пока не известно — власти никак не комментировали данную тему. Однако в 2023/2024 учебном году белгородцы не раз сидели на каникулах дольше положенного срока или уходили на отдых раньше.
Так, зимние каникулы в прошлом году продлевали с 9 по 19 января. Однако действовало такое изменение не везде, а только в Белгороде, восьми приграничных муниципалитетах и двух поселениях Корочанского района. В колледжах зимние каникулы продлевали только по необходимости.
Дополнительные каникулы для первоклассников Белгорода в прошлом году переносили: они длились с 10 по 18 февраля.
Весенние каникулы в белгородских школах начались раньше запланированного срока.
При этом прошлый учебный год заканчивался без изменения графика: губернатор Вячеслав Гладков заявил, что причин заканчивать учебный год раньше времени нет. По его мнению, все школьники должны находиться в безопасности, а введение досрочных каникул, наоборот, подтолкнёт детей выходить на улицу на прогулки с друзьями.
Из-за непростой учёбы для выпускников Белгородской области вводили особые меры поддержки для поступления в различные вузы РФ.