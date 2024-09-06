Каникулы в 2024/2025 учебном году: сколько дней отдохнут школьники и студенты

На этой неделе, 2 сентября, у школьников и студентов начался новый учебный год. Несмотря на это, узнать даты каникул можно уже сейчас. Когда и по сколько дней отдыхают в школах, колледжах и вузах, выяснили журналисты Бел.Ру.

Школьные каникулы для учащихся по четвертям ∟ Осенние каникулы: когда и сколько дней ∟ Новогодние каникулы ∟ Зимние каникулы для первоклассников ∟ Весенние каникулы ∟ Летние каникулы Каникулы в колледжах Каникулы для студентов вузов Не только каникулы, но и выходные А как могут обстоять дела с каникулами в Белгородской области?