Белгородцы обнаружили новые проблемы в подземке на «Энергомаше» — отвалился потолок

Два года назад там не было света, но были осколки стекла и мусор, оставшийся от бывших арендаторов. Через месяц в подземке появились граффити и образовался «общественный туалет». В 2023 году многие остановки и переходы обещали отремонтировать, однако жалобы всё равно были. Вячеслав Гладков также оказался недоволен проведёнными работами и в других переходах.