bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

«Энергомаш»

Белгородцы обнаружили новые проблемы в подземке на «Энергомаше» — отвалился потолок

7 сентября 2024, 16:28
Фото: Telegram-канал «Белгородка»
«Энергомаш»

Белгородцы жалуются на свисающий потолок в подземном переходе на «Энергомаше»

Белгородские медиа публикуют фото подземного перехода на «Энергомаше», с ремонтом и состоянием которого уже на раз возникали проблемы. Теперь в подземке отваливается потолок.
Сюжет
Мусор

У подземного перехода на «Энергомаше» снова проблемы. Точнее в самом переходе. На этот раз практически отвалился потолок.

Подземный переход «Энергомаш»Подземный переход «Энергомаш»
Подземный переход "Энергомаш"Подземный переход "Энергомаш"
Подземный переход "Энергомаш"Подземный переход "Энергомаш"
Подземный переход «Энергомаш»
Фото: Telegram-канал «Белгородка»

Два года назад там не было света, но были осколки стекла и мусор, оставшийся от бывших арендаторов. Через месяц в подземке появились граффити и образовался «общественный туалет». В 2023 году многие остановки и переходы обещали отремонтировать, однако жалобы всё равно были. Вячеслав Гладков также оказался недоволен проведёнными работами и в других переходах.

Какие работы проведут в разгромленном подземном переходе на «Энергомаше» в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде разгромили подземный переход на «Энергомаше»Один из многострадальных подземных переходов в Белгороде демонтируютПодводный переход: в Белгороде вновь затопило подземку в районе «Семейного» рынка
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Ремонт#Мусор#Новости Белгорода#Подземный переход#Жалобы#Белгород
Подпишитесь
ТАСС: в Белгородской области тестируют новую систему борьбы с дронами «Ступор»
Сегодня, 14:57
Белгородцы делятся видео горящих домов в Новотреповке
Сегодня, 12:23
Откроются ли школы и детские сады на Харгоре в Белгороде на следующей неделе?
Вчера, 08:47
Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго» отмечают 60-летие со дня образования
Сегодня, 15:17
Каникулы в 2024/2025 учебном году: сколько дней отдохнут школьники и студенты
Вчера, 11:49