ТАСС: в Белгородской области тестируют новую систему борьбы с дронами «Ступор»

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Согласно данным ТАСС, на территории Белгородской области, в зоне СВО, совместно с правительством региона проходит тестирование новой системы противодействия дронам «Ступор» от одноимённой компании. В программно-аппаратный комплекс для эффективной работы против FPV-дронов входит модернизированная система РЭБ.
Комплекс представили на слёте операторов БПЛА «Дронница-2024». Один из её участников поделился с ТАСС тем, что система «Ступор» предназначена для автоматического и круглосуточного наблюдения за воздушным пространством. Изменения обстановки запускают работу комплекса, который определяет вражеские и союзные цели.
Сделать это, уверяют производители, позволяет способность «Ступора» к обработке и систематизированию большого потока информации:
«Нашим аппаратным комплексом заложена возможность размещения тысяч и тысяч личных установок, их контроль непосредственно на месте, удаленное получение информации, аналитика, получение общих данных — какие БАС находятся в воздухе и где. Таким образом мы можем наблюдать хоть всю границу СВО и систематизировать данные в едином центре».
Также специалист заявил, что устройство поможет и в сельском хозяйстве, т. к. с/х техника часто становятся целью БПЛА.
Также ранее для защиты не только сельхозтехники, но и коммунальную технику и общественный транспорт. В регион поставили дополнительные устройства РЭБ. Устройства доставили в Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также в Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга.