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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Военные БПЛА

ТАСС: в Белгородской области тестируют новую систему борьбы с дронами «Ступор»

7 сентября 2024, 14:57
Фото: 1MI
Военные БПЛА

В Белгородской области началась апробация системы противодействия БПЛА 'Ступор'

Совместно с правительством Белгородской области, как рассказали ТАСС представители одноимённой компании «Ступор», в регионе на данный момент осуществляют пробную работу новой системы защиты от дронов. Заявлено, что комплекс может обрабатывать большое количество информации и различать цели.

Согласно данным ТАСС, на территории Белгородской области, в зоне СВО, совместно с правительством региона проходит тестирование новой системы противодействия дронам «Ступор» от одноимённой компании. В программно-аппаратный комплекс для эффективной работы против FPV-дронов входит модернизированная система РЭБ.

Комплекс представили на слёте операторов БПЛА «Дронница-2024». Один из её участников поделился с ТАСС тем, что система «Ступор» предназначена для автоматического и круглосуточного наблюдения за воздушным пространством. Изменения обстановки запускают работу комплекса, который определяет вражеские и союзные цели.

Сделать это, уверяют производители, позволяет способность «Ступора» к обработке и систематизированию большого потока информации:

«Нашим аппаратным комплексом заложена возможность размещения тысяч и тысяч личных установок, их контроль непосредственно на месте, удаленное получение информации, аналитика, получение общих данных — какие БАС находятся в воздухе и где. Таким образом мы можем наблюдать хоть всю границу СВО и систематизировать данные в едином центре».

Также специалист заявил, что устройство поможет и в сельском хозяйстве, т. к. с/х техника часто становятся целью БПЛА.

Официальный сайт компании ООО «Ступор».Официальный сайт компании ООО «Ступор».
Официальный сайт компании ООО «Ступор».
Фото: Вероятный внешний вид комплекса «Ступор».

Также ранее для защиты не только сельхозтехники, но и коммунальную технику и общественный транспорт. В регион поставили дополнительные устройства РЭБ. Устройства доставили в Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также в Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга.

В Белгородскую область прибыла ещё одна партия комплексов РЭБ
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