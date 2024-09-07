ТАСС: в Белгородской области тестируют новую систему борьбы с дронами «Ступор»

Также ранее для защиты не только сельхозтехники, но и коммунальную технику и общественный транспорт. В регион поставили дополнительные устройства РЭБ. Устройства доставили в Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также в Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга.