Белгородцы делятся видео горящих домов в Новотреповке

Вчера одна из жительниц Белгородской области рассказала, что в Новотреповке Валуйского горокруга после очередного обстрела со стороны ВСУ возник пожар, из-за которого целая улица оказалась в огне. На данный момент из-за ухудшившейся обстановки въезд в населённый пункт закрыт, люди оттуда выехали. Также белгородка поинтересовалась, почему подобная информация не указывается в официальных сводках.