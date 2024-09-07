Белгородцы делятся видео горящих домов в Новотреповке

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Вчера одна из жительниц Белгородской области рассказала, что в Новотреповке Валуйского горокруга после очередного обстрела со стороны ВСУ возник пожар, из-за которого целая улица оказалась в огне. На данный момент из-за ухудшившейся обстановки въезд в населённый пункт закрыт, люди оттуда выехали. Также белгородка поинтересовалась, почему подобная информация не указывается в официальных сводках.
Местные медиа публикуют видео, которым поделились белгородцы. На записи видно горящие дома в населённом пункте. Речь идёт об указанной выше Новотреповке.
«Остатки деревни горят до сих пор. Догорают», — комментирует мужчина.
На обращение ответил Алексей Дыбов, глава администрации Валуйского горокруга. Чиновник подтвердил, что при обстрелах время от времени происходят возгорания на территории села, однако отправить для тушения огня технику и людей опасно:
«Если позволяет оперативная обстановка, принимаются меры по тушению пожаров. На сегодняшний день нахождение в этих населённых пунктах пожарной техники несёт реальную угрозу жизни сотрудникам МЧС и добровольным пожарным».