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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Сгоревший дом

Белгородцы делятся видео горящих домов в Новотреповке

7 сентября 2024, 12:23
Фото: 1MI
Сгоревший дом

В белгородском приграничье после обстрелов ВСУ сгорела целая улица

В Новотреповке Валуйского горокруга после обстрела со стороны ВСУ начался пожар, который привёл к возгоранию домов на целой улицы. Из-за опасной обстановки в селе, в которое ранее закрыли въезд, пожарных не отправили.
Сюжет
Пожар

Вчера одна из жительниц Белгородской области рассказала, что в Новотреповке Валуйского горокруга после очередного обстрела со стороны ВСУ возник пожар, из-за которого целая улица оказалась в огне. На данный момент из-за ухудшившейся обстановки въезд в населённый пункт закрыт, люди оттуда выехали. Также белгородка поинтересовалась, почему подобная информация не указывается в официальных сводках.

Местные медиа публикуют видео, которым поделились белгородцы. На записи видно горящие дома в населённом пункте. Речь идёт об указанной выше Новотреповке.

«Остатки деревни горят до сих пор. Догорают», — комментирует мужчина.
Горящие в Новотреповке дома
Видео: Белгородский канал

На обращение ответил Алексей Дыбов, глава администрации Валуйского горокруга. Чиновник подтвердил, что при обстрелах время от времени происходят возгорания на территории села, однако отправить для тушения огня технику и людей опасно:

«Если позволяет оперативная обстановка, принимаются меры по тушению пожаров. На сегодняшний день нахождение в этих населённых пунктах пожарной техники несёт реальную угрозу жизни сотрудникам МЧС и добровольным пожарным».
Белгородцы утверждают, что после атак ВСУ сгорела целая улица. Что отвечают власти?
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#Татьяна Лукащева#Город#Видео#Общество#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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