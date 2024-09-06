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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В Сети появилась информация, что в одном из белгородских сёл сгорела улица после обстрела

Белгородцы утверждают, что после атак ВСУ сгорела целая улица. Что отвечают власти?

6 сентября 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney
В Сети появилась информация, что в одном из белгородских сёл сгорела улица после обстрела

Белгородцы бьют тревогу из-за слухов о сгоревшей после прилётов улице

О произошедшем заявили местные жители: по их словам, в селе Валуйского округа сгорела целая улица. При этом в ежедневных сводках эту информацию не сообщали. Ситуацию прокомментировал глава муниципалитета Алексей Дыбов.
Сюжет
Пожар

Белгородка заявила, что власти якобы скрывают информацию. По её словам, в селе Новопетровка Валуйского округа в результате обстрела ВСУ сгорела целая улица с жилыми домами. «Ни в одной сводке нет информации», — написала женщина.

На обращение отреагировал глава муниципалитета Алексей Дыбов. Он объяснил, что въезд в населённый пункт закрыт, а при обстрелах действительно случаются пожары, которые не всегда удаётся оперативно потушить.

«Обстрелам со стороны ВСУ подвергаются многие населённые пункты Валуйского городского округа. Для безопасности граждан въезд в село Новопетровка закрыт. В результате обстрелов происходят возгорания зданий, сооружений, а также социальных объектов. Если позволяет оперативная обстановка, принимаются меры по тушению пожаров. На сегодняшний день нахождение в этих населённых пунктах пожарной техники несёт реальную угрозу жизни сотрудникам МЧС и добровольным пожарным», — объяснил глава округа.

Однако жительницу ответ на вопрос не устроил: она потребовала ответить, почему информация о таких разрушениях не освещается в ежедневных сводках.

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