Белгородцы утверждают, что после атак ВСУ сгорела целая улица. Что отвечают власти?

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Белгородка заявила, что власти якобы скрывают информацию. По её словам, в селе Новопетровка Валуйского округа в результате обстрела ВСУ сгорела целая улица с жилыми домами. «Ни в одной сводке нет информации», — написала женщина.
На обращение отреагировал глава муниципалитета Алексей Дыбов. Он объяснил, что въезд в населённый пункт закрыт, а при обстрелах действительно случаются пожары, которые не всегда удаётся оперативно потушить.
«Обстрелам со стороны ВСУ подвергаются многие населённые пункты Валуйского городского округа. Для безопасности граждан въезд в село Новопетровка закрыт. В результате обстрелов происходят возгорания зданий, сооружений, а также социальных объектов. Если позволяет оперативная обстановка, принимаются меры по тушению пожаров. На сегодняшний день нахождение в этих населённых пунктах пожарной техники несёт реальную угрозу жизни сотрудникам МЧС и добровольным пожарным», — объяснил глава округа.
Однако жительницу ответ на вопрос не устроил: она потребовала ответить, почему информация о таких разрушениях не освещается в ежедневных сводках.